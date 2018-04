Karlslunde Fodbolds U 15 har skabt respekt om klubben.

Scouts er ofte i Karlslunde

Karlslunde har nogle talenter ud over det almindelige.

Efter to fantastiske sæsoner i DBU Mesterrækken, hvor det blev til to førstepladser ud af to mulige begge år samt en del turneringssejre undervejs, havde Karlslundes U15-hold spillet sig op til Eliterækken og blev derfor indstillet til Elite Øst U15.

Efter flere overvejelser, dialog i trænertruppen, og hvor syv spillere var scoutet til andre eliteklubber, to af dem endda på U16-landsholdet, valgte KIF i alligevel at tage udfordringen op, som det første hold nogensinde i Karlslunde's historie.

- Vi var meget spændte på hvordan det ville gå "den nye dreng i klassen" og kunne fra første kamp mærke den store opmærksomhed, der lå over os. Det gjaldt både fra andre klubber, men også fra forskellige Scouts, siger årgangsleder André Steen.

Holdet har fået tre sejre og en uafgjort de første fire kampe, deriblandt en sejr over FCK's Elitehold, og KiF har måttet indse, at det var det rigtige valg for holdet, årgangen samt en del fra klubbens andet hold i U15, som ligeledes har været med til at løfte denne opgave.

Trænerne Jesper & Søren peger på, at sæsonen stadig er lang, men er fuldt ud tilfredse med, at spillerne følger konceptet, står sammen som et hold og spiller med passion og vilje.

- I en årgang hvor vi har været helt oppe på 84 spillere i en årrække, og nu er 54 spillere tilbage, er vi lykkelige over at kunne have et hold i Elite Øst, siger André Steen.