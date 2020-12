Samarbejde skal øge trygheden i Greve Nord

Det plejer at være borgmesteren, som repræsenterer byrådet i møder mellem kommunen og boligorganisationen. Men nu bliver det både borgmesteren, en repræsentant for flertallet i byrådet og en repræsentant for mindretallet.

- Vi politikere er fast besluttet på, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at øge trygheden i Greve Nord. Derfor sætter vi ind på mange fronter. Til møderne med boligorganisationerne vil vi både lytte og lære af deres erfaringer og komme med vores bud på, hvor der er problemer og hvordan de kan løses, siger Marc Genning, formand for Plan- og Udviklingsudvalget.