Se billedserie Pædagoger fra forskellige institutioner har lært, hvordan man laver billedbøger. Nu skal pædagogerne til at lære det videre til børnene. Foto: Janus Spøhr

Saksens magi skal få børn til at fortælle historier

Greve - 10. september 2021 kl. 10:19 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

- Ja, det ender jo med, at vi siger vores job som pædagoger op for at blive illustratorer, smågriner en af de 21 pædagoger.

De er samlet fra forskellige daginstitutioner for at lære, hvordan man laver billedillustrationer, som de kan bruge i deres hverdag sammen med børnene.

Kreativiteten har frit spil, og rundt om bordene sidder pædagoger og klipper i gamle billedbøger for sammen at lave deres egne billedbøger med historier i tekster og illustrationer, der er bygget op om berettermodellen.

Idéen med kurset er, at pædagogerne skal tage det de har lært med hjem til deres institutioner, så de kan lave historier med børnene. Bag arrangementet står Greve Bibliotek, og det er en del af billedbogsfestivalen Kolorit.

- Forhåbentlig kan det hjælpe pædagogerne med at lære nye ting, der kan hjælpe børnenes sprogudvikling, siger Kirstine Marie Riis-Westergaard, der er projektleder på Greve Bibliotek.

En ny verden

Der er flere forskellige måder at lave bøgerne på, og underviser Tove Krebs Lange, der er professionel billedbogsillustrator, følger nøje med og kommer med gode råd.

- Det er learning by doing. Fordelen ved billedbøger er, at de fortæller om en verden, som kan udfordre den, børnene kender. Samtidig kan den hjælpe med at give børnene nogle genkendelige følelser og åbne op for nogle gode samtaler, siger Tove Krebs Lange, der har udgivet flere forskellige billedbøger.

Imens sidder pædagogerne og snakker. Nogle af dem kender ikke hinanden i forvejen, og det giver mulighed for at få nogle gode faglige snakke og ny inspiration.

En af dem er Badegül, som arbejder i Skattekisten.

- Vi kan lave dialogisk læsning med billedbøgerne, og det er spændende at lære, hvordan vi selv kan lave dem, siger hun.

Ved et andet bord sidder Rikke Janum Sode og Maiken Wriedt fra Vesterbo sammen med Helle Hansen fra Solstrålen. De har også gang i sakse og foldeteknikker.

- Det er inspirerende at lære, hvordan vi kan få endnu mere kreativitet og æstetik ind i vores arbejde. Vi arbejder meget med fantasi, og det er godt, at børnene lærer at bruge dem. Det kan de her bøger hjælpe til. Samtidig lærer man at koncentrere sig, når man sidder med en saks i hånden, siger førstnævnte.

- Der er meget, der handler om ens eget ego. Når man skal lave en bog sammen, lærer man at samarbejde, lyder det fra Maiken Wriedt.

Andet end iPad

Hvorfor overhovedet lære at lave fysiske billedbøger, når man kan bruge en iPad i stedet, fristes man til at spørge. Begge har sin berettigelse, mener Tove Krebs Lange.

- Jeg er ikke modstander af iPads, men mange gange ved børnene ikke, hvornår en historie slutter, når de trykker på en masse forskellige videoer på YouTube. Der er en billedbog nemmere at forstå, fordi historien slutter, når man når sidste side, og så har man fået en hel historie, der som regel slutter godt, siger hun.