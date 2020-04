Sådan udvikler Greve Kommune sig

Greve: På seneste byrådsmøde blev kommunens nye planstrategi vedtaget. Planstrategien sætter retningen for kommunens overordnede byudvikling, når det gælder boliger, grønne områder og erhverv. Strategien er retningsgivende for den kommende kommuneplan og det efterfølgende lokalplanarbejde samt beslutninger om større ændringer af byen.

Marc Genning er formand for Plan- og Udviklingsudvalget, som er det udvalg, der har arbejdet med planstrategien. Han glæder sig over vedtagelsen:

- Planstrategien vil sikre, at borgerne både føler sig trygge og trives i deres hverdag. Den sikrer, at kommunens byer og grønne områder udvikler sig i takt med borgernes ønsker og behov. Og det er min oplevelse, at både borgere og virksomheder kan se sig selv ind i strategien, siger Marc Genning.