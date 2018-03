Onsdag den 21. marts 2018 tilbyder Greve Trim Motionsklub et 13 ugers opstartskursus for løbere og et 8 ugers opstartskursus for trailløbere og power walkere. Pressefoto Foto: Klaus

Så begynder løbesæsonen

Greve - 18. marts 2018

Onsdag den 21. marts 2018 tilbyder Greve Trim Motionsklub et 13 ugers opstartskursus for løbere og et 8 ugers opstartskursus for trailløbere og power walkere.

Her kan du, sammen med andre nyopstartende, komme godt i gang med at motionere - og der startes blødt ud, så alle kan være med.

Den første gang mødes interesserede kl. 17.30 i Greve Borgerhus - Greveager 9. Her vil personale fra klubben kort fortælle om Greve Trim samt give gode råd om sko, påklædning og træningen generelt. Herefter løber/ powerwalker man allerede første træningstur, så mød op i træningstøj.

Programmet for løbetræningen er tilrettelagt, så det veksler mellem løb og gang, og ganske langsomt bliver gangperioderne mindre og mindre.

Programmet for power walk er en veksling mellem rolig gang og perioder, hvor intensiteten bliver sat i vejret. Det ligger klubben meget på sinde, at deltagerne har en følelse af glæde ved at have brugt kroppen, når dagens træning er slut.

Trailløb er for dig, som har lyst til at løbe på andet end asfalt. Der lægges ud med grundig tekniktræning på og omkring rævebakken. Der trænes også andre steder f.eks. Hedeland, naturstierne i strandparken, Boserup skov mv. Det gælder ikke om at kunne løbe hurtigt, men at være opmærksom på det terræn man bevæger sig i og så nyde omgivelserne. Man skal kunne løbe 5 km, og tempoet er ikke den vigtigste faktor. Der bliver også indlæg af styrketræning, da det er vigtigt, at man har stærke fodled og en god balance.

Tre gange om ugen

Træningsprogrammerne har været en stor succes i flere sæsoner og tager udgangspunkt i, at løberne træner tre gange om ugen og powerwalkerne to gange om ugen. Følger du programmet, garanterer Greve Trim, at du kan løbe 25 min. i ét stræk og i alt en time med få små pauser og powerwalke mindst 6 km på 60 minutter efter 8 uger.

Træningen foregår hver onsdag kl. 18.00 fra Greve Idrætscenter og søndag fra. Strandparken - Klithuse kl. 9.00. For løberne er der desuden træning om mandagen, hvor der løbes kl. 18.00 fra Greve Idrætscenter.

Opstartstræningen starter med grundig opvarmning og er lagt an på, at deltagerne starter helt på bar bund. Derfor får man grundig vejledning om sko, påklædning, rigtig løbestil, motionens effektivitet osv. Under træningen vil der være pauser efter behov, og her gennemgår trænerne strækøvelser til forebyggelse af skader.

Har du lyst til at komme i gang med løb eller powerwalking og møde andre motionsentusiaster, så er det bare at hoppe i et par kondisko/løbesko og et sæt træningstøj. Det er nemmere at komme ud af døren, når der er andre, der venter på én.

Tilmelding til:

Løbetræningen Margrethe Gjørup, mgj1962@gmail.com eller tlf. 24 48 85 73 og

Powerwalking Lene Pejø, lpejoe@gmail.com eller tlf. 22 99 95 12

Trailløb Rikke Jensen, rikke.greve@gmail.com.

Vil du vide mere, finder du alle informationer på www.grevetrim.dk.