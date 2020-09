S og EL står udenfor budgettet: - For få visioner

Arkivfoto Foto: Keld Bendtsen

Greve - 01. september 2020 kl. 11:09 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens de blå partier er blevet enige om Greve Kommunes budget for de kommende år, så er de røde enige om at stå udenfor.

Både Socialdemokratiet og Enhedslisten er nemlig ikke med i det budgetforlig som faldt på plads sent mandag eftermiddag.

Hos Socialdemokratiet havde man håbet på større visioner for kommunens udvikling.

- Det budget, de er blevet enige om er et driftsbudget, som kører videre med mere af det samme, siger John T. Olsen, formand for Socialdemokratiet i Greve Kommune.

- Vi havde gerne set, at der var nogle flere visioner og fokus på udvikling af kommunen.

Blandt andet havde partiet gerne set, at der var sat flere penge af til den tidlige indsats på børneområdet.

- De penge, der er sat af i budgettet er primært til flere socialrådgivere. Vi så gerne, at pengene i stedet blev brugt på udvikling af pædagoger og sundhedsplejersker. Undersøgelser viser, at det er her, de store forskel kan gøres, siger John T. Olsen.

- Det ville også kunne spare kommunen penge på den lange bane, hvis man får opsporet og gjort en indsats tidligt i børnenes liv, siger han.

Gadeplansmedarbejdere Socialdemokraterne havde også gerne set, at der var blevet sat penge af til flere gadeplansmedarbejdere i både Greve Nord og Greve Midt.

- Det er vigtigt for os, at medarbejderne er ude blandt borgerne og ikke blot sidder på rådhuset, siger John T. Olsen, der også ville have genindført klippekortsordningen for kommunens plejehjemsbeboere, som blev sløjfet ved sidste års budgetforhandlinger.

Ville kræve yderligere skattestigning

John T. Olsen lægger ikke skjul på, at det ville kræve en yderligere skattestigning at få de mange tiltag ført videre, og hans forslag var derfor en skattestigning på mellem 0,2 og 0,25 procent i modsætning til stigningen på 0,1 procent, som blev besluttet.

- Det ville i runde tal have kostet den enkelte borger omkring 50 kroner om måneden, og det ville have skabt rum til udvikling af kommunen, siger han.

Hos Enhedslisten havde man også gerne set, at skatten var blevet sat yderligere op. Det ville i en fireårig periode koste økonomiske sanktioner til staten.

- Men efter de fire år kunne vi høste frugterne og bruge alle pengene til udvikling af kommunen, siger Mehmet Dogru (EL).

- Jeg savner, at budgettet tager højde for fremtiden. Det her gælder kun for de fire år, og der er ingen visioner for den langsigtede udvikling af kommuen, siger han.