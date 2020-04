S: Giv børn orlov og spar udgifter

Forældre skal kunne sende børn i dagsinstitutioner, SFO'er og klubber på orlov uden at skulle betale, lyder et forslag fra Socialdemokratiet. Venstre er lydhøre, hvis pengene kan findes inden for skole- og børneudvalgets budget

Greve - 15. april 2020 kl. 13:05 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve: Børn skal tilbage i vuggestue, børnehave, SFO og klub. I disse dage vender hverdagen langsomt tilbage for dele af danskerne. Mange af børnene er glade, men det giver også udfordringer, for reglerne om forsamlinger og afstand gælder stadig, og det skaber udfordringer med pladsen flere steder.

Derfor foreslår Socialdemokratiet, at familier i Greve skal have mulighed for at sende børnene på orlov fra dagtilbud, SFO og klub uden forældrebetaling.

- Vi kommer med initiativet for at hjælpe institutionerne med at få tingene til at fungere, så der er plads til de børn, der kommer i institution, SFO eller klub. Vi vil være med til at øge sikkerhed og tryghed for børn, forældre og medarbejderne og give en hjælpende hånd økonomisk til familierne, fordi selvstændige har mistet indtægter og nogle lønmodtagere er blevet fyret, siger Bjarke Abel, der er næstformand i skole- og børneudvalget i Greve og medlem af Socialdemokratiet.

Bjarke Abel foreslår, at muligheden for at give sit barn orlov uden forældrebetaling skal gælde fra på mandag den 20. april og frem til den 15. maj. Det vil i givet fald kræve en hastebehandling af byrådet elektronisk.

Venstre er positive

Forslaget er godt, lyder det fra Claus Jensen, der er formand for skole- og børneudvalget og medlem af Venstre.

- Jeg vil indkalde udvalget for at drøfte forslaget, siger han.

Han peger dog på, at forslaget vil betyde færre indtægter for kommunen, og at pengene til forslaget skal findes inden for skole- og børneudvalgets budget.

- Man kan ikke tage fra kassebeholdningen. Kan vi finde penge, der ikke berører kerneværdierne, vil vi gerne se, om det kan lade sig gøre. Jeg er åben for alle idéer til, hvordan det kan finansieres, for forslaget er fint, siger Claus Jensen.

Færre vikarer

Socialdemokratiet peger på, at pengene for eksempel kan findes på færre vikartimer. Skolerne har holdt lukket i nogle uger, og dermed har der heller ikke været brug for vikarer, som Greve Kommune bruger mellem 10 og 12 millioner kroner på årligt.

- Det giver nogle sparede udgifter på cirka en til to millioner kroner, siger Bjarke Abel, der også peger på, at der i øjeblikket kører forhandlinger om, hvorvidt kommuner kan blive kompenseret af staten, så Greve Kommune måske slet ikke behøver at finde pengene selv.

Claus Jensen modtager forslaget om at skære i vikarudgifterne lunkent.

- Min bekymring er, at vi ikke ved, om det er fem procent eller halvdelen af børnene, der bliver væk. Kommunen finansierer 75 procent af dagsinstitutionspladsen, så der skal findes nogle penge. Det er en svær øvelse, som vi kommer på her, siger han og uddyber:

- I denne tid kommer skolerne til at køre med dobbeltbemanding i alle klasser, fordi eleverne i alle klasser bliver inddelt i to rum. Vi beder medarbejdere på halv tid i daginstitutionerne om at være på fuld tid i en periode. Vi skal også have penge til at dække ind med vikarer, hvis lærere bliver syge eller kommer i karantæne, så det handler også om at sikre mest tryghed for børnene og personalet, siger Claus Jensen.