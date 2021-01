Rystet borgmester: - Coronasmittede holder fest på hotel

'Deres egoistiske og hensynsløse adfærd betyder, at vi nu er nødt til at betale for, at der også kommer vagter på hotellet. Jeg har ikke ord for, hvor vred jeg er over den opførsel,' skriver hun og uddyber:

'Jeg er fuldt ud klar over, at de fleste isolerede borgere opfører sig ordentligt og måske også er meget syge og har brug for vores hjælp. Men ballademagernes adfærd er så grov, at vi bliver nødt til at få den stoppet. Og jeg må sige, at jeg er provokeret over, at vores skattekroner nu skal bruges til at betale for vagter - udover de penge samfundet allerede bruger på deres værelse og forplejning. For at få det stoppet vil jeg foreslå, at vi retter en samlet henvendelse til regeringen, hvor vi præsenterer problemet og foreslår en løsning. Mit bud på en løsning er, at de hensynsløse borgere får en regning på opholdet og udgiften til vagter. De nærmere detaljer kan vi bede administrationerne om at få på plads,' afslutter hun brevet.