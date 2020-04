Rune Gråbæk sørger for at Krogårdskolens 3Dprintere producerer visirerne rigtigt. Foto er taget af hans datter på 7 år, Aurelia Gråbæk

Rune printer vesirer til plejepersonalet

Greve - 10. april 2020 kl. 14:44

Til daglig er Rune Gråbæk projektleder på digitalisering i Greves skoler. Men lige nu er han producent af værnemidler til plejepersonalet på kommunens plejecentre. Han bruger nemlig mange timer hver dag på at lave vesirer på Krogårdskolens 3D-printere. Visirerne bliver derefter brugt på kommunens plejecentre, hvor personalet tager dem på for at beskytte sig mod smitte, når de passer syge borgere, som hoster og nyser.

- Vesirerne er blevet testet på intensivafdelingen i Roskilde, og i fredags godkendte Sundhedsstyrelsen dem også som værnemidler, fortæller Rune Gråbæk glad i en telefon.

Rune Gråbæk arbejder med Greve Kommunes teknologiske værksteder til eleverne, de såkaldte Makerspaces. Og så er han nu en del af et helt nyt landsdækkende netværk »DK makers mod corona«, hvor medlemmerne producerer nogle af de værnemidler, som sundhedspersonalet har så hårdt brug for.

På Greves plejecentre tager personalet glad imod de 30 vesirer, som Rune Gråbæk kan lave på en dag.

»Vi passer lige nu en coronasmittet borger, som hoster meget. Der har vi brug for visirer, og det er en stor tryghed for personalet, at vi selv kan producere nok af dem«, siger Martin Nordentoft Rasmussen, leder af Center for Sundhed & Pleje.

Rune Gråbæk producerer vesirerne efter en fil, som »DK makers mod corona« har lavet. 3D-printeren kan lave selve den hårde bøjle i plastik. Fra den skal der hænge et stykke plastik som beskyttelse.

- Det er lidt sjovt, men plastikbeskyttelsen laver vi af overheads og indbindingsomslag til bøger. Det har vist sig at være godt nok, fortæller han.

Rune Gråbæk erkender, at det er ret kedeligt at printe vesirer, men han gør det alligevel gerne, så længe der er brug for det.

- Jeg kan hjælpe de mennesker, som gør en virkelig stor forskel. Og så stiller jeg selvfølgelig op, siger han.

I hele Danmark laver Rune Gråbæk og hans mange kollegaer i andre kommuner i alt 11.000 vesirer til medarbejdere i sundhedsplejen.