Ros til corona-personalet: Politikerne sagde tak og gav kage

- I er altafgørende for, at for eksempel syge borgere får deres medicin, at de ældre får omsorg, og at psykisk udsatte får den støtte, de har behov for ... Uden jer kommer vi ikke igennem denne krise, stod der blandt andet.

- Det har været - og er stadig - et stort arbejde at blive ved med at fokusere på ekstrem hygiejne i al omsorgsarbejdet. Vores opgave er jo ikke kun at varetage de ældres fysiske sundhed, men lige såvel deres mentale helbred. Det er en balancegang at skabe hjemlige og hyggelige forhold for de ældre, når sprit og håndvask konstant er på tale. Så det er dejligt at Greve Kommune giver os denne anerkendelse, siger Louise Skotte Wesselhoff, centerchef på Langagergård Plejecenter.