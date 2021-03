Roklub får 30.000 kroner til nye kajakker

- Vi starter vores rosæson nr. 50 og glæder os til at komme på vandet og nyde naturen i fulde drag. Heldigvis er rosporten en udendørs sport, så vi er ikke så hårdt ramt af restriktionerne i forbindelse COVID-19, da der maks. er fem roere i en båd ad gangen, fortæller formand Jens Revall, som også glæder sig over,.

- Vi har netop modtaget en bevilling fra DIF/DGI på 30.000 kroner til indkøb af en juniorkajak og en havkajak, så vi nu har plads til, at endnu flere roere kan komme på vandet samtidig. Vi regner med at kunne navngive de nye kajakker, når vi holder åbent hus den 8. maj, fortæller formanden, som også opfordrer til, at man kommer forbi og hører nærmere om rosporten. Der er instruktører hver mandag, onsdag og torsdag kl. 18.30.