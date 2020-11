Røveriforsøg: 17-årig truede ansat med pistol

En 17-årig mand fra Greve blev mandag aften anholdt og sigtet for røveriforsøg mod Aldi i Waves Shoppingcenter.

Røveriforsøget skete omkring klokken 19.45, hvor den 17-årige iført en hættetrøje, men ellers umaskeret, havde truet ekspedienten med en pistollignende genstand, og bedt om at få kassebeholdningen.

Kasseekspedienten havde tøvet og i faste vendinger bedt den 17-årige om at forlade butikken, hvilket han gjorde.

Politiet kørte til området med flere patruljer for både at lave tekniske undersøgelser og lede efter røveren, der hurtigt blev identificeret som en 17-årig ung mand fra Greve. Ham ledte politiet så målrettet efter i de følgende timer, indtil han blev lokaliseret i Greve-området og anholdt kl. 21.40. Politiet sigtede ham for forsøg på røveri mod supermarkedet og fængslede ham efter afhøring , da anklagemyndigheden vil fremstille ham i grundlovsforhør i Retten i Roskilde tirsdag med krav om varetægtsfængsling.