Røver viste pistol i bukselinningen: 16-årig fik stjålet ur og airpods

Karlslunde: En 16-årig ung mand blev lørdag aften udsat for røveri på Karlslunde Station.

Røveriet skete omkring klokken 20, hvor den 16-årige stod af på Karlslunde Station efter at have taget toget fra Ishøj.

På stationen antastede de den 16-årige og truede ham til at udlevere sine ejendele, da den ene af de tre unge mænd fremviste en pistollignende genstand i bukselinningen, gav den 16-årige sine airpods, et ur og en parfume, men han formåede at beholde sin telefon og forlade stationen, hvor de tre gerningsmænd blev stående.