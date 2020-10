Se billedserie Philip Toft, i midten, fortæller, at Røg fortsat vil have en DJ eller livemusik, der søger for den rette stemning i weekenderne. Foto: Emil Kristensen

Røg trodser krisen: Hyrer to profiler til restauranten

Greve - 21. oktober 2020 kl. 09:27 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Mens store dele af restaurationsbranchen er tvunget i knæ af coronakrisen, og flere spisesteder har været nødt til at afskedige medarbejdere, så har Røg Vinbar valgt at gå en anden vej, der forhåbentlig vil få dem styrket ud på den anden side.

For mens krisen fortsat kradser en smule, har indehaver Philip Toft hyret Dennis Stein som ny restaurantchef og Nico Larsen som ny køkkenchef. Sammen skal de to udvikle Røg Vinbar til Greves nye in-sted.

Det skal blandt andet ske ved, at spisestedet udvider åbningstiderne, så de har åbent fra onsdag til søndag, og derudover åbner de også op for brunchservering i weekenden.

- På længere sigt er det målet og et af vores succeskriterier, at vi kan få skabt så stort et flow, at vi kan holde åbent alle ugens dage, siger den nye restaurantchef Dennis Stein.

Han har en fortid som restaurantchef på Toldboden i København og har tidligere været på PS Bar ligeledes i København.

Netop Københavner-stemningen var idéen, da Philip Toft og kæresten slog dørene op for Røg på Mosede Havn tilbage i juli 2019, og det er den stemning, der skal videreudvikles på, fortæller han.

- Der manglede et sted i Greve, hvor man kunne komme ned og få en cocktail og lidt tapas, siger Philip Toft, der dengang kastede sig ud i restaurationsbranchen som amatørkok.

- Vi kunne hurtigt se, at der var en efterspørgsel, og folk tog godt imod, at der kom et lokalt tilbud, så de ikke var nødt til at tage til København, siger han.

Dennis Stein har tidligere været restaurantchef på Toldboden i København. - Greve har manglet et sted som Røg, og jeg ser frem til at fortsætte udviklingen af stedet, siger han. Foto: Emil Kristensen

Maden skal deles Uden at forklejne de retter, som tidligere har været serveret hos Røg, så lover den nye restaurantchef, Nico Larsen, at fokus kommer til at være på noget andet end de klassiske skinke og pølse tapas, selvom de stadig vil være at finde på menukortet.

- Vi kommer stadig til at satse på flere små retter, som gæsterne kan dele ved bordet. Vi kommer til at have nogle faste retter, mens der også vil blive lavet nogle særlige retter, alt efter hvilke råvarer, vi får fingrene i, siger han.

Røg har nemlig en aftale med nogle af de lokale fiskere på Mosede Havn, som de køber fisk af.

- Hvis de nu kommer ind med pighvar eller fjordrejer, så laver vi selvfølgelig nogle retter med det, siger Nico Larsen, der blev udlært kok i restaurant Grønnegade i København, og siden har været ansat som souschef flere steder.

- Det er første gang, at jeg får ansvaret for at udvikle et menukort selv, og det er en stor udfordring, som jeg ser frem til, siger han.

Restaurantchef Dennis Stein fortæller også, at der kommer til at være et større samspil mellem de cocktails, der bliver serveret, og de retter, der udvikles i køkkenet.

- Vi har for eksempel lavet en gin tonic-rimet laks, for at få lidt cocktailsmag ind i madlavningen, siger han.

Nico Larsen er født og opvokset i Greve. - Da jeg var barn og ung, var der ikke noget liv på Mosede Havn, men der er virkelig sket en god udvikling, siger han. Foto: Emil Kristensen

Større fokus på take away Før coronakrisen ramte var take away ikke noget, Røg gjorde sig i, men da krisen tvang restauranten til at lukke for gæster, var de nødt til at søge nye muligheder,

Derfor satsede de på lækre, vellavede to retters menuer, som kunne bestilles i weekenderne, og det var noget, kunderne to godt imod.

Derfor vil take away også være en del af forretningen, når det nye Røg går i luften lørdag 31. oktober.

- Der bliver tale om en dagens ret, der kan bestilles som take away, og den vil selvfølgelig også kunne bestilles, hvis man spiser i restauranten, siger Dennis Stein.

Det kan måske undre, at Røg har valgt at satse stort mens krisen kradser, men blandt de tre nye kompagnoner er selvtilliden stor.

- Vi tror selvfølgelig på, at det kan lade sig gøre, og det har vist sig, at folk stadig har en lyst til at tage ud og spise, selvom de nu skal have mundbind på og spritte af, når de kommer ind, siger Dennis Stein.

- Og kan vi klare os i den tid, vi er i nu, så er vi sikre på, at det nok skal blive en succes.