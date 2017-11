Rigge Nørmark afløser Henrik Klem Lassen i Liberal Alliances byrådsgruppe. Pressefoto

Rigge Nørmark erstatter Klem for LA

Greve - 22. november 2017 kl. 10:09 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Resultaterne af kommunalvalget i Greve begynder at rulle ind, og her er der en bemærkelsesværdig nyhed.

Greve: Her ligget det fast, at Rigge Nørmark erstatterHenrik Klem Lassen som Liberal Alliances repræsentant i Greve. Det selv om Rigge Nørmark kun var opstillet som nummer fem på listen, mens Henrik Klem Lassen de seneste fire år har været spidskandidat og formand for børne- og ungeudvalget.

- Jeg er stolt, for pokker, lyder den første reaktion fra en grinende Rigge Nørmark, som dog understreger, at det er et skår i glæden, at hun overtager Henrik Klem Lassens plads i byrådet.

Nørmark havde nemlig håbet, at Liberal Alliance ville få to mandater. Det lykkedes ikke på trods af en fremgang.

- Jeg er sindssygt stolt og glad for, at så mange mennesker har vist mig den tillid. Det bliver skidespændende. Der er så mange ting, jeg gerne vil lave om, siger Rigge Nørmark.

Hun peger på, at hun har været synlig mange steder i Greve Kommune gennem årene, blandt andet i forældrebestyrelsen i børneinstitutioner, 12 år i skolebestyrelsen på Krogårdskolen og som aktiv i Greve Strand Badmintonklub. Nu skal hun kaste sig over arbejdet i byrådet, og der bliver nok at se til som den eneste repræsentant for Liberal Alliance.

- Jeg må trække trække vejret dybt og tage den alene. Jeg stod som nummer fem på listen, og jeg er en gammel dame. Jeg havde ikke regnet med at skulle sidde som LA-repræsentant alene. Det er lidt surrealistisk at have sprængt listen, siger Rigge Nørmark og fortsætter:

- Jeg plejer at gøre min stemme hørbar, specielt på de områder, som jeg har forstand på. Jeg har ikke forstand på det hele, men jeg vil gøre mit bedste.

Ifølge Rigge Nørmark fik hun 158 personlige stemmer. Det er endnu uklart, hvor mange personlige stemmer Henrik Klem Lassen fik.