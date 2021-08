En søster til en borger i Greve Kommune har fået at vide, at hun ikke må være med til et møde, der vedrører hendes psykisk syge bror. Det er i strid med reglerne. Foto: Janus Spøhr

Rasende søster til psykisk syg borger: Hvor er hjælpen henne?

Greve - 10. august 2021 kl. 07:06 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

- Hvad skal vi gøre? Politikerne er ligeglade, sagsbehandlerne har ikke styr på reglerne. Det er grotesk.

Sådan sukker Helene Tind under vores interview. Her fortæller hun historien om sin bror, der bor i Greve Kommune. Han er i midten af 50'erne og fik for over 30 år siden en diagnose, der beviser, at han er psykisk syg. Han er blandt andet lettere retarderet og har en hjerneskade. Han kan hverken lave mad, skrive eller læse. På grund af udfordringerne fortæller hun her en historie, som gør hende vred. Den handler om det, hun kalder svigt fra Greve Kommune.

Helene Tinds bror har i hele sit liv været afhængig af sine forældre, der bor i Greve. Broren spiser stort set alle sine måltider i deres hjem, men forældrene er trætte. Faren har hjerteproblemer, og moren runder snart de 80 år. På grund af sine kognitive udfordringer har broren kun én ven.

- Mine forældre kan ikke blive ved med at tage sig af min bror. Vores største frygt er, at hvis han ikke er kommet på botilbud, inden mine forældre dør, vil han gå i hundene. Han kan ikke klare sig selv og er utroligt isoleret, siger hun og henviser til, at der på Greve Kommunes hjemmeside står, at "sagsbehandlingstiden varierer fra ca. 8 uger til ca. 12 uger".

Hjælp søges

I hendes brors tilfælde kører sagsbehandlingen på 21. måned.

Han har fået en økonomisk værge, og det er hun glad for, for han har det med at skrive under på ting, hvis sælgeren er rar, og på den måde har han bl.a. skiftet el-selskab fire gange på én dag, købt rigtig mange mobiltelefoner, været en tur i RKI og fået spærret sit kort adskillige gange.

Familien ønsker, at han kan flytte til et bosted, så hans forældre ikke skal sørge for, at han får noget at spise og så der er nogle, der kan passe på ham, for det kan han ikke selv, og ikke mindst få nogle sociale kontakter. I november 2019 gik Helene Tind og hendes mor op til kommunen og bad om hjælp. Moren afleverede, efter sagsbehandlerens ønske, et brev i postkassen den efterfølgende måned. Hun afleverede igen en kopi af brevet i rådhusets reception i januar 2020. Ingen af brevene nåede aldrig frem til sagsbehandleren, der ikke kunne huske, at Helene havde været med til mødet, men hun kunne godt huske emnet. Det var først, da den tredje sagsbehandler, der kom på sagen i april 2021, at der blev lavet en såkaldt VUM-undersøgelse. Ifølge Socialstyrelsen består den af nogle forskellige skemaer, som sagsbehandleren bruger til at sikre, at man får den støtte, som man har behov for.

- Da den var færdig, fyldte den fem sider. Da jeg havde lavet rettelser, fyldte den 10 sider. Der var mange ting, de ikke havde taget med, siger Helene Tind.

Kan ikke klare sig selv

VUM-beskrivelsen betegner hun som mangelfuldt venstrehåndsarbejde. Ifølge hende skriver sagsbehandleren ikke, at hendes bror har en diagnose, selvom det står i sagens dokumenter. Samtidig fejlciterer sagsbehandleren Helene Tind i beskrivelsen. Blandt andet fremgår det, at der ikke har været alvorlige problemer med hans egenomsorg. Det kan Helene Tind ikke genkende og fortæller blandt andet om flere episoder, hvor hendes bror har fået blodforgiftninger. En af gangene efter at have fået et glasskår i foden. Fordi broren ikke kan føle smerte, gik han rundt med glasskåret i flere dage. Glasskåret tog han ud, men han passede ikke såret, så hele foden blev rød, hævet og varm. Moren hjælper ham til lægen, som udskriver penicillin, som han ikke tager. Forældrene hjalp deres søn med at tage medicinen, og efter fire uger måneder lykkedes det at slå infektionen ned.

- Hvis de ikke havde været der, var han jo død. Han kan ikke klare sig selv, siger Helene Tind.

Hun henvender sig til flere politikere i byrådet, men de kan ikke gå ind i personsager, lyder svaret.

På tide med hjælp

I marts 2020 siger anden sagsbehandler op sagsbehandleren op, og imens sidder Helenes bror i en lejlighed, hun beskriver som ubeboelig. I køleskabet er der fordærvet mad, og der er så mange ting overalt, at det stort set er umuligt at komme ind i lejligheden. Det er forældrene, der sørger for, at han får sin medicin, og det er også hans forældre, der sørger for, at han kommer til lægen og tandlægen, og al kommunikation med det offentlige har indtil videre foregået via familien. Familien Tind mener, at broren ikke kan klare sig selv. Den nye sagsbehandler mener, at der skal prøves nogle flere ting, før han kan få yderligere hjælp. Det er ikke blevet besluttet, men sagsbehandleren har udtalt, at det er ekstra støttetimer, hun ser som en løsning. Den løsning er allerede afprøvet, uden at det hjalp det store ifølge Helene Tind.

- Greve Kommune har ikke været særligt belemret af min bror, fordi mine forældre har taget sig af ham. Jeg kan ikke tage over, fordi jeg har et job og en familie og er selv kronisk syg, så derfor ønsker vi, at han kommer til et bosted. Oppe på kommunen skriver de, at de håber, at vi fortsat kan finde overskud til at hjælpe min bror, men der er en grund til, at vi har henvendt os til kommunen, siger Helene Tind.

Bryder regler

Snart skal der laves en visitation. I et brev står der en dato og dag i august, som ikke passer sammen. Der står også, at Helene Tind ikke må deltage, hvilket er i strid med forvaltningsloven, hvor der står, at 'den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre.'

- Når vi har et socialsystem i Danmark, burde det virke ordentligt. Det ville være rart med sagsbehandlere, der kender reglerne lovgivningen, siger Helene Tind, som mener, at Greve Kommune forsøger at spare penge.

- Hvor lang tid kan kommunen udskyde at tilbyde den hjælp, som min bror har brug for? Jeg synes, at sagen bør ligge lige til højrebenet, siger Helene Tind.

Der er ikke noget bosted i Greve Kommune til borgere på hendes brors alder, og derfor håber familien, at han kan flytte til et bosted i Ølby. Helene Tind forklarer, at hun har været i kontakt med bostedet, og at man kan komme på prøve i tre måneder.

- De kan så vurdere, om man kan klare sig selv, eller om man skal tilbydes en permanent plads. Den mulighed er slet ikke nævnt endnu, selvom der bor andre på stedet, som kommer fra Greve. Det irriterer mig, siger Helene Tind.

Hun håber på en snarlig løsning.

- Greve Kommune har overladt alt ansvaret til os. Det vil være rart, hvis de træder et skridt op og indser, at han har brug for hjælp. Kommer han på et bosted, kan han få et mere socialt liv, for han kan godt lide at være social, men han kan ikke tage initiativ. Hans sprog vil måske også blive bedre, og så kan mine forældre få lidt ro og mulighed for at slappe af, samt der vil være nogle der kan passe på ham, når vores forældre ikke er her mere, siger Helene Tind.

Efter interviewet har Helene Tind modtaget en mail fra kommunen, der skriver, at 'visitationsudvalget ikke er dialogmøder, men alene beslutningsmøder, hvor borger og andre relevante parter ikke kan deltage.'

Desuden står der i mailen, at 'kommunen selv træffer beslutning om, hvordan praksis i sagsbehandlingen tilrettelægges.'

- Jeg går ud fra, at selv Greve Kommune skal overholde lovgivningen, så jeg kan kun se det som et bevidst brud på loven. Vi har nu fået at vide, at mødet vil finde sted tirsdag d. 17. august, men intet tidspunkt, og det er jo nok bevidst udeladt, skriver Helene Tind.

Hun kontaktede efterfølgende Ankestyrelsen, der ifølge hende var noget forundret over den beskrivelse af visitationsmøder, og hun har derfor indgivet en klage.

- På den måde kan kommunen jo trække tiden ud, mødet kan blive afholdt uden at borger, hans værge og relevante parter kan deltage, og på den måde er der kun én side af sagen, der bliver hørt. Tænk at de mennesker, der egentlig burde hjælpe de svage, går til sådanne yderligheder for at modarbejde et samarbejde. Det at en socialchef, der burde kende lovgivningen, bakker op om en medarbejder, der bryder lovgivningen, gør det ikke mere rigtigt, siger Helene Tind.