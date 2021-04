Radikale har holdet klar til kommunalvalg

- Man kan sige, at radikale i Greve er genopstået med nyt liv. Vi har haft nogle år, hvor vi har været uden for kommunalpolitik i Greve. Men vi er optimistiske. Ud over de fem på valgsedlen har vi en solid baggrundsgruppe, der bidrager med politikudvikling. Vi er i øvrigt ret sikre på, at vi har flere kandidater på listen til valget, da vore regler muliggør for senere opstilling. Og vi har flere, der overvejer at komme på den radikale liste, siger Lars Bjarne Nielsen.

- Vi går til valg på en grøn dagsorden med mere natur i Greve, flere klimavenlige tiltag som el-opladere, genbrugsmaterialer og solceller. Og derudover ligger demokratiet og ordentligheden os som altid meget på sinde. Vi vil have bedre og tydeligere borgerinddragelse i de væsentlige beslutninger, og vi vil have, at alle borgere, uanset status og herkomst skal føle, at de bliver behandlet ordentligt. Man skal ikke have hyret en hjælper for at få sin ret, siger han..