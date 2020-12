Anne Bredsdorff, provst i Greve-Solrød Provsti, mener, at gudstjenesterne i julen opfylder et åndeligt behov for gæsterne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Provst: Det er sikkert at komme i kirke i julen

Greve - 22. december 2020 kl. 14:35 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Anne Bredsdorff, der er præst i Hundige-Kildebrønde Sogn og provst i Greve-Solrød provsti, var forleden i Bilka, hvor mange mennesker havde travlt med at putte varer i kurve og snakke med hinanden. Hun var lige ved at fortryde, men blev derinde og klarede sit indkøb.

Provsten mener, at det er mindst lige så sikkert at komme til gudstjeneste, som de er at være i de butikker, der stadig har åbent, og derfor bakker hun op om, at kirkerne holder deres gudstjenester i juledagene, selvom smitten i samfundet er høj.

- Vi er så heldige, at vi har nogle præcise regler. Overholder vi dem, er vi på den sikre side, siger hun.

Mandag kom kulturminister Joy Mogensen med præciserede retningslinjer, der blandt andet betyder, at gudstjenesterne skal holdes på under en time, og samtidig skal afstanden stadig holdes. Ifølge Anne Bredsdorff er retningslinjerne skærpede videreførelser af de regler, der har været for folkekirker i flere måneder.

- Der er afholdt adskillige gudstjenester, uden at der er meldt om smitte. Der er evidens for, at det ikke er farligt at synge, når vi overholder reglerne, siger hun.

Samtidig forklarer hun, at flere kirker har indført tilmelding til julegudstjenester for at sikre, at der ikke er for mange samlet i kirkerne.

Kloge myndigheder

- De klogeste er sundhedsmyndighederne, og følger vi deres anvisninger, kan vi forsvare at holde kirkerne åbne, siger Anne Bredsdorff.

Der bliver delt en historie på sociale medier, hvor 12 ud af 18 deltagere i forbindelse med en gudstjeneste blev smittet med corona. Kan du forstå, hvis nogle bliver bekymrede?

- De mennesker, der blev smittet, kan være blevet smittet udenfor kirken. Jeg føler med de smittede, for det er en ubehagelig sygdom, men det er ikke kirkens skyld, at de har fået corona, siger Anne Bredsdorff.

Biografer, teatre og koncertsteder er lukket på grund af corona. Hvorfor er det så vigtigt, at kirkerne har åben i julen?

- Kirken kan ikke sammenlignes med biograf eller teater, fordi kirken opfylder et åndeligt behov for mange mennesker. Vi er som præster ansat til at opfylde det åndelige behov. Det er vores arbejde og pligt. For nogle mennesker er kirken et livsbehov, for andre er behovet ikke så stort, og så kan man blive derhjemme og læse juleevangeliet eller se en gudstjeneste i fjernsynet. Vores opgave er at være der for dem, der gerne vil i kirken, siger Anne Bredsdorff.