Prisvindere kunne lade champagnepropperne springe

Greve - 24. september 2021 kl. 11:23 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Der findes næppe en bedre måde at fejre en sejr på end ved at lade champagnepropperne springe, og det gav i den grad mening i Portalen torsdag aften, hvor virksomheden Champagne for Alle modtog Erhvervsprisen, da Greve Business Awards løb af stablen.

Og næppe havde borgmester Pernille Beckmann løftet sløret for aftenens hovedpris, før der lød et pop ved bordet, og champagnen kunne hældes i glassene.

Men før Dinna Iben Arbo og Michael Arbo, der står bag Champagne for Alle, kunne nyde et glas bobler, skulle de en tur på scenen for at modtage prisen,

- Vi skal have endnu mere champagne i morgen, kunne en tydeligt stolt Dinna Arbo fortælle fra scenen, da aftenens konferencier Cecilie Beck spurgte, hvordan de havde tænkt sig at fejre prisen,

Pernille Beckmann havde kort forinden fortalt, at Champagne for Alle vinder erhvervsprisen, blandt andet fordi de er innovative og skaber begejstring hos kunderne.

- De spreder god karma, hjælper andre frem og så har virksomheden udviklet et superstærkt koncept, som på rekordtid har opnået udbredelse og kæmpe popularitet, lød det fra Pernille Beckmann.

- Deres kæmpestore engagement og autencitet er en inspiration for os alle sammen, og virksomheden gør Greve Kommune stolte og er med til at brande kommunen positivt, lød de rosende ord om virksomheden, der blandt andet sælger champagne via en abonnementsordning.

Fem priser i alt Inden aftenens hovedpris havde aftenens gæster fornøjet sig med buffet, oplæg fra Niels Ralund, e-handelsdirektør i Dansk Erhverv, Julia Sofia Astrup, der er lokal iværksætter og influencer og fra Christian Arnstedt, der udover at være kendt fra Løvens Hule også er iværksætter og investor.

En halv times koncert med Back to Back, var der også blevet tid til.

Men aftenen handlede mest af alt om at hylde det lokale erhvervsliv, og udover erhvervsprisen blev der uddelt fire øvrige priser. De blev første gang introduceret sidste år, og i år gik Iværksætterprisen til B-Bikes, der har specialiseret sig i at sælge og servicere el-ladcykler for virksomheder, dagplejere og institutioner. De fik overrakt prisen af Leif Rexen, administrerende direktør i RTM, som gav B-Bikes rosende ord med på vejen.

- Iværksætterprisen går til en virksomhed, som på få år er gået fra at være et lille selskab til at være en betydelig lokal spiller, som også er vokset kraftigt udenfor Greve, sagde han.

- De er på få år vokset fra en ansat til 27 ansatte. Deres produkter bidrager til den grønne omstilling og er med til at løse de udfordringer vi som samfund skal løse.

Årets miljøpris gik til snedkervirksomheden Arne Pedersen, som fik følgende ord med på vejen af Allan Schouw-Petersen fra Win Advokater, som fik æren af at overrække prisen.

- De går forrest, når man taler om bæredygtighed, og de formår at koble det sammen med deres bundlinje. De tilskynder medarbejdere til bæredygtige indkøb samtidig med, at de sætter fokus på mindre ressourceforbrug. De har på kreativ vis sørget for, at overskydende materialer i virksomheden, kan komme lokale foreninger til gode, sagde han.

Helena Nymann, formand for GreveSolrødErhverv, kunne overrække årets CSR-pris til Bilka Waves.

- De tager lokalt ansvar ved at åbne dørene til arbejdsmarkedet og gøre en særlig indsats for udsatte grupper. De ansætter ledige, som har brug for en ekstra hånd og som måske har været uden for arbejdsmarkedet i en længere periode, lød ordende fra Helena Nymann, som også fortalte, at Bilka engagerer sig i og støtter op om lokale foreninger og initiativer.

Årets Uddannelsespris, som egentlig var den første, der blev overrakt, gik til maskinfabrikken IMAS. Og i sin tale fortalte Andreas Thye, HR-direktør i Leman, hvorfor valget var faldet på dem.

- Der er tale om en virksomhed, der har udmærket sig positivt på flere områder. De har et strategisk fokus på uddannelse og kompetenceløft, og så tager de et stort ansvar i lokalområdet ved at have fokus på lærlinge og gøre en aktiv indsats for elever, lød de rosende ord.

Greve Erhvervspris er blevet uddelt siden 1992, men i år var første gang, at der blev afholdt en decideret prisuddeling. Det skulle være sket allerede sidste år, men der satte coronarestriktioner en kæp i hjulet for de planer.

Pernille Beckmann rettede afslutningsvis en tak mod awardshowets sponsorer.

- Det her kunne ikke lade sig gøre, hvis vi ikke havde fået hjælp fra Win advokater, Leman, RTM, Waves og vores lokale erhvervsforening. Det I har hjulpet med er i et niveau, hvor tak ikke er nok.