Præcisering vedrørende artiklen "Nej tak til undersøgelse af lukningsforløb"

Sn.dk offentliggjorde tirsdag 15. december 2020 artiklen "Nej tak til undersøgelse af lukningsforløb".

Her var Claus Jensen (V), formand for Skole- og børneudvalget i Greve Kommune, citeret for at sige, at sagen omkring lukningen af Børnehuset Syd har været behandlet på to temamøder i udvalget. Det var ikke et korrekt citat. Claus Jensen sagde, at sagen har været sagsbehandlet to gange i udvalget, og der derefter har været afholdt et temamøde om sagen i byrådet, hvor alle fik mulighed for at spørge ind til den.

Derudover fremgik det af artiklen, at Claus Jensen kun havde en bemærkning til sagen. Det er ikke korrekt. Undervejs redegjorde han også for, at udvalget havde reageret på børnenes manglede trivsel, og, da de ikke så de fornødne fremskridt, besluttede at lukke institutionen.

Det var Brigitte Klintskov Jerkels sidste kommentar til dagsordenspunktet, Claus Jensen ikke kommenterede på. Det skulle have fremgået tydeligere i artiklen.

Klik her for at læse den rettede artikel.