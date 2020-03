Poul-Eriks telefon på overarbejde

Den første dag talte jeg i telefon 58 gange. Siden har vi arbejdet på at udsætte alle koncerter indtil efter påske. Det er nogle og lidt tumultariske dage, og vi arbejder stadig på fuld tryk hjemmefra. Vi melder nye datoer ud, lige så snart vi har dem, siger han og forklarer, at det kun er Poul Krebs' koncert på spillestedet ved Waves, som det ikke er lykkedes at finde en ny dato til.

Han er glad for opbakningen fra gæsterne.

- Mange reagerede også positivt, da vi aflyste koncerter, selv om der på daværende tidspunkt kun var anbefalinger om at gøre det, hvis det var et arrangement med flere end 1000 deltagere, siger Poul-Erik Mou Larsen.

Mange billetindehavere til Portalens koncerter har kontaktet spillestedet for at høre, hvordan de skal forholde sig. Billetterne er solgt gennem Ticketmaster, og de gælder til koncerterne på den nye dato. Kan man ikke den dag, kan man i stedet for få pengene tilbage. Det samme er gældende, hvis en koncert bliver aflyst.

Presser økonomien



Det siger sig selv, at det koster nogle penge at have et spillested kørende, hvor der ikke må være koncerter før tidligst den 13. april. Hvor hårdt det kommer til at ramme Portalen, er endnu usikkert.

Det er vi ved at kigge på lige nu, men det er et kæmpe puslespil. Især har coronavirusset økonomiske konsekvenser for vores forpagter, der mister rigtig mange penge, siger Poul-Erik Mou Larsen, der også skal kigge på, hvor meget der bliver dækket af den økonomiske støtteordning på 91 millioner til spillesteder, som folketinget har vedtaget.

Da coronavirusset begyndte at vise sig grimme ansigt for nogle par uger siden, fortsatte en del med at købe billetter til koncerter. Det er dog ikke længere tilfældet.

Det er usædvanligt for os også, fordi der sker noget nyt hver dag. Jeg fornemmer, at alle de mennesker, som vi taler med, glæder sig til at komme i gang igen. Mange ringer og siger det, lyder det fra Poul-Erik Mou Larsen.

Ingen bekymring

Coronaudbruddet kommer i samme tid som Portalen i forvejen har formindsket indtægterne fra Greve Kommune, hvor byrådet har besluttet, at spillestedet i år skal have to millioner kroner færre end i fjor. I de kommende år bliver der skåret yderligere et par millioner fra tilskuddet, der dermed ender med at lyde på cirka seks millioner kroner årligt. De faldende støtteindtægter har betydet, at Portalen har skåret helt ind til benet og blandt andet har droppet teaterforestillinger og musik- og sangaftener.

Det har fået flere til at frygte, at Portalen kan blive så presset økonomisk, at det må lukke. Det er dog en teori, som Poul-Erik Mou Larsen afviser.

Det er ikke aktuelt nu. Vi har et kæmpe program i efteråret. Jeg fornemmer, at ingen ønsker os lukket. Vi skal blive ved med at have et kulturelt tilbud til Greves borgere og give folk noget ekstra indhold i hverdagen, siger Poul-Erik Mou Larsen.

Inden det igen kan ske, er der dog nogle udfordringer, som skal løses.

- Vi er ved at få installeret håndvaske i vindfanget, og huset bliver gjort ekstra meget rent, så det er klar til igen at byde på koncerter, siger direktøren.