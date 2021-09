Portalen præsenterer pakket program

Poul-Erik Mou gæder sig over, at Portalen kan vende tilbage til en nogenlunde normal hverdag.Pressefoto

Greve - 11. september 2021 kl. 08:32 Af Emil Abkjær Kristensen

Hundige: Hundige: Ser man nærmere på Portalens store og tætpakkede program for resten af året og starten af det nye år, så vil man blandt andet opdage, at kunstnere, der måske henvender sig til det samme publikum, optræder med få dages mellemrum.

Det gælder blandt andet Michael Falch og Folkeklubben, der optræder 5. og 6. november, rapgruppen Suspekt og popduoen Phlake, der gæster Portalen 25. og 27. november og til marts kan standup-fans glæde sig over, at Tobias Dybvad og Mark le Fêvre fyrer jokes af med en dags mellemrum.

- Det har været det muliges kunst, når udsatte shows og koncerter skal plottes ind mellem nye bookninger i kalenderen, siger Poul-Erik Mou, administrerende direktør i Portalen.

Nogle af de koncerter, som publikum kan opleve i Portalen i de kommende måneder skulle således have været afholdt i foråret 2020, hvor coronapandemien og de mange restriktioner fik sat en kæp i hjulet for de fleste kulturarrangementer, og mens han bladrer programmet for foråret 2020 i gennem, peger Poul-Erik Mou ned og remser op.

- Burhan G, flyttet, Østkyst Hustlers, flyttet, Erann DD, flyttet, Malurt, flyttet, lyder det, når han vil illustrere, hvad coronapandemien har haft af betydning.

- Vi har flyttet flere end 130 koncerter og shows på grund af corona.

Trofaste gæster

Den lille håndfuld kunstnere er nogle af dem, der kan opleves indenfor de kommende måneders tid, og noget tyder på, at mange publikummer til de koncerter vil have en enorm mængde forventningens glæde sparet op.

Koncerten med Burhan G bliver fx afholdt med næsten to års forsinkelse, men det har ikke fået publikum til at sløjfe koncerten, og det samme gælder ifølge Poul-Erik Mou også for alle de andre koncerter.

- Vi har et enormt trofast publikum, og rigtig mange har valgt at holde fast i deres billetter, og det er vi enormt taknemmelige for. Alle har haft mulighed for at få pengene tilbage, hvis de ønskede det, eller ikke var trygge ved at komme herned, siger Poul-Erik Mou.

Han har sammen med de øvrige ansatte brugt rigtig meget tid på at tale med de mange gæster, som måtte se shows de havde set frem til blive aflyst.

- Jeg talte med en mor, som gerne ville returnere sine billetter til Motor Mille, fordi hendes børn altså ikke var så store fans af hende, som de var, da de bookede billetter til det oprindelige show. Men der sker selvfølgelig også meget, når man er i den alder, siger Poul-Erik Mou.

- I den anden ende er der andre, der med et smil har sagt, at de håber, at Niels Hausgaard stadig er i live, når han skal på scenen.

Travlt trods aflysninger

Selvom Portalens tre scener har stået tomme i store perioder, så har der alligevel været travlt blandt dele af medarbejderstaben. For mens scene- og lydteknikere har været sendt hjem med løntilskud, har de administrative medarbejdere haft travlt med at tale med både gæster og kunstnere og sikre en nogenlunde smidig planlægning af de mange udskudte koncerter.

- Derudover har vi brugt oceaner af tid på at søge forskellige hjælpepakker til vores egne ansatte og udgifter, men det har også været sådan, at vi skulle søge hjælpepakker til de kunstnere, vi havde booket. Vi har fungeret som en slags mellemled, og det har vi brugt rigtig meget tid på, siger Poul-Erik Mou.

Han fortæller, at Portalen går ind i den kommende sæson med en tro på, at alt, bortset fra de mange standere med håndsprit, bliver som det plejer, og der ikke bliver behov for aflysninger.

- Nu er vi for alvor i gang, og vi glæder os til at få vores mange gæster indenfor igen, siger han.