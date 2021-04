Inden årets udgang får Hundige en ny nærpolitistation. Den kommer til at ligge mellem boligbebyggelserne Askerød og Gersagerparken. Arkivfoto

Politistation på vej til Hundige

Greve - 15. april 2021 kl. 10:14 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Onsdag aften blev det besluttet, at en af de 20 nærpolitistationer, der som en del af politiforliget skal åbne i hele landet, bliver placeret i Hundige. Den præcise placering og åbningsdatoen er endnu ikke endeligt på plads og skal besluttes af politiet i samarbejde med Greve Kommune.

Stationen kommer til at ligge mellem Askerød og Gersagerparken, hvor der er store boligkvarterer.

- Jeg er meget glad for beslutningen om at lægge nærpolitistationen i Hundige. Det er noget, vi har kæmper for i årevis med diverse skriv til skiftende regeringer og ministre. Den kommer til at gøre en forskel for den tryghed, som skal forbedres i området omkring Hundige Station og kommer på et godt tidspunkt, fordi vi i forvejen arbejder med andre tryghedsskabende tiltag, siger Greves borgmester, Pernille Beckmann.

- Jeg vil presse på for, at den åbner i år, siger hun videre.

Glad beboerformand

Det er ikke kun flertallet af politikerne i byrådet, der har kæmpet for en ny politistation i Hundige. Også beboerforeningerne i området har peget på et behov i længere tid.

Formand for BS61, der er en beboerforening i Gersagerparken, hvor der samlet bor omkring 1400 borgere, Preben Husted, havde peget på en mulig placering i udkanten af boligkvarteret, hvor der indtil for nylig har været en tom villa. Den bruges nu til værksted og er derfor uaktuel som station.

Han glæder sig over, at nærpolitistationen ikke skal ligge midt i Gersagerparken, fordi det kunne have ført til hærværk. Der har i perioder være flere tilfælde af kriminel art i beboerområdet, men for tiden er der ikke den store uro, forklarer Preben Husted. Alligevel er det godt, at der snart kommer en nærpolitistation meget tæt på, mener han.

- Det er rart, at vi får den i nærheden, hvis kriminaliteten blusser op igen. Det vigtigste bliver det præventive arbejde - at politiet kan gå en tur og se, hvad der sker i området, siger Preben Husted.

Læg den i Waves

I Askerød på den anden side af shoppingcentret Waves er beboerne også glade for beslutningen. Det fortæller beboerbestyrelsesmedlem Jørgen Fahlgren. Han peger på, at en ny nærpolitistation kan placeres inde i Waves.

- Så kan alle borgere i Hundige få glæde af den. Uanset hvad er vi glade for, at der kommer en nærpolitistation, som får mere åbningstider end den, der ligger i Greve Videnscenter, som kun har åbent tre timer om ugen. Mit håb er, at stationen også kommer til at hjælpe med praktiske ting som for eksempel fornyelse af pas, når den åbner, siger han.

Ifølge justitsminister, Nick Hækkerup (S), vil der på hver af de 20 nærpolitistationer være mindst fem lokale betjente tilknyttet.

- Et af de bærende elementer i vores nye flerårsaftale er de nye nærpolitienheder, som flytter ressourcer fra centralt hold og ud i landet, hvor danskerne bor. Det er min forventning, at de nye nærpolitienheder kommer til at få stor betydning for den lokale tryghed og den synlige politiindsats rundt omkring i landet, og derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu går i gang med etableringen af dem. Med de nye nærpolitienheder vil borgerne nemmere kunne komme i kontakt med politiet. De vil oftere møde deres lokale betjente i gadebilledet. Og de vil kunne henvende sig fysisk til politiet og for eksempel foretage anmeldelser eller få råd og vejledning. Jeg ser frem til at besøge de første nærpolitienheder, der allerede forventes at stå klar i år, siger han i en pressemeddelelse.