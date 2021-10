Send til din ven. X Artiklen: Politisk debat stak af i øst og vest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Politisk debat stak af i øst og vest

Mange emner blev berørt, men ingen kom for alvor i dybden, da der var politisk topmøde onsdag aften.

Greve - 14. oktober 2021 kl. 10:52 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Med Greve Erhvervscenter og Karlslunde IF som værter var der lagt op til, at onsdag aftens politiske debat i Greve Idrætscenter skulle handle om netop idrætslivet og erhvervslivet i Greve Kommune.

Det var også oplægget, først fra en af aftenens arrangører, Helena Nymann, formand for Greve Solrød Erhverv, der blandt andet efterlyste svar på, hvordan man vil sikre bedre infrastruktur ud til erhvervsområderne, og hvordan kommunens kommunikation og sagsbehandling i forhold til virksomhederne styrkes.

Samtidig fortalte hun, at der blandt kommunens idrætsforeninger er et stort ønske om at få nogle bedre faciliteter.

Aftenens vært, Clement Kjærsgaard, bad da også spidskandidaterne fra de 12 opstillede partier i Greve Kommune om at fortælle, hvad der er vigtigst for dem.

- Det kan være erhvervsliv eller idrætsliv, lød det fra værten.

Første i talerækken var borgmester Pernille Beckmann.

- I Venstre har vi fokus på, at, erhvervslivet skal være stærkt og beskæftigelsen skal være i top, for det er det, der gør, at vi kan drive en kommune med fokus på velfærd, sundhed og idræt samt alle de andre områder, som er vigtige for os, lød det fra Pernille Beckmann.

Herefter fortalte Socialdemokratiet borgmesterkandidat, John T. Olsen, at et stærkt erhvervsliv skal sikre velfærd og et sikkerhedsnet under borgerne, inden han tog fat i idrætslivet, hvor Greve Kommune er raslet ned på plads nummer 60 på DIF' liste over de mest idrætsvenlige kommuner i landet.

- I forhold til frivillige er vi nummer 69 ud af landets kommuner, og vi skal kigge på, hvordan vi sikrer frivillige i fremtiden, fordi foreningslivet er en del af kommunens DNA, sagde John T. Olsen.

Konservatives borgmesterkandidat, Brigitte Klintskov Jerkel, greb fat i en anden liste, nemlig Dansk Industris liste over mest erhvervsvenlige kommuner, hvor Greve er at finde på plads nummer 58.

- Greve skal være en god kommune at drive erhverv i, men vi er gået 17 pladser tilbage i forhold til sidste gang listen blev lavet. Vi skal blive bedre til at gå i dialog med virksomhederne og sikre gode vilkår for iværksættere, sagde hun.

Tidlig indsats SF's Linda Heegaard valgte at starte et helt andet sted. For hende starter det hele med at investere i mennesker fra barnsben.

- Hvis ikke vi får ordenlige minimumsnormeringer og en tidlig indsats i forhold til børnene, så skaber vi et miljø, hvor børn ikke får udviklet de nødvendige færdigheder, hvoraf nogle måske ikke kommer videre i forhold til uddannelse, sagde hun.

Liberal Alliances Frederik Damgaard mener, at det er kommunens opgave at støtte op om erhvervslivet.

- Vi skal huske, hvem der er til for hvem. Kommunens rolle er at servicere erhvervslivet, og lige nu mangler der arbejdskraft, og det skal kommunen sørge for, sagde han.

Veganerpartiets Jill Wortziger nåede lige at sige, at hun var ved at dø af nervøsitet, inden hun fortalte om hendes visioner for erhvervslivet i Greve Kommune.

- Vi skal sørge for at få et netværk omkring iværksættere, og gerne iværksættere, der tænker i grønne baner, sagde hun.

For Kristendemokraternes vedkommende er børnene førsteprioritet, fortalte spidskandidat Eva Guldfred. Og de skal også tænkes ind i forhold til erhverv.

- I folkeskolen skal der være mulighed for, at komme i erhvervspraktik allerede i femte til sjette klasse. Det kan måske hjælpe dem, der er knap så akademiske til at vælge den rette vej, sagde hun.

Radikales Lars Bjarne Nielsen mener, at kommunens erhvervsstrategi har slået fejl, og derfor bør den laves om.

- Vi ligger ikke i den bedste tredjedel i nogle af de parametre, som Dansk Industri måler på. Vi skal høre virksomhederne, hvad det er, de oplever, så vi kan få rettet op på de punkter, lød det fra Lars Bjarne Nielsen.

Nye Borgerliges Hans-Jørgen Kirstein fortalte, at han ikke gav meget for Dansk Industris liste.

- Undersøgelsen tager udgangspunkt i ganske få af den i alt 6000 aktive cvr-numre, der er i Greve Kommune. Det vil være uforsvarligt, hvis vi bare følger den. Lad os gøre, som Roskilde Kommune og få lavet vores egen erhvervsundersøgelse, lød hans budskab.

Stifter og spidskandidat for det nye Party Parti, Christoffer Columbus Wadil ser et potentiale i, at Greve Kommune kan sætte sig selv på Danmarkskortet, hvis man tør satse på nye boformer.

- Man kan satse mere på tinyhouses, økosamfund, passive huse og lavenergi huse, som enten er energineutrale eller kan levere energi. Det er ikke en branche, der har fået fodfæste i Danmark, men hvis vi går benhårdt efter det, kan Greve blive epicenter for grønt byggeri, lød det fra Christoffer Columbus Wadil.

- Jeg har ikke lavet en decideret erhvervsstrategi, men den kan måske være et biprodukt af det, jeg har nævnt.

Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti fortalte, at det er vigtigt for dem, at få nogle af de personer, der står på kanten ind på arbejdsmarkedet, inden hun kom ind på transporten ud til erhvervsområderne.

- Der mangler transport ud til de områder, og vi skal finde ud af, hvad vi kan gøre ved det. Kan man lave en stribe derud, hvor der kan køre førerløse busser, det har man set andre steder, så hvorfor ikke i Greve, spurgte hun retorisk.

Enhedslistens Mehmet Dogru fik som den sidste lov til at præsentere, hvad han synes er vigtigt i forhold til erhvervet.

- Vi skal have en erhvervspolitik, hvor vi stiller klausuler til de virksomheder, der byder ind på vores opgaver. Vi skal sikre blandt andet sikre os, at de tager elever ind og hyrer flexjobbere på normale vilkår, sagde han.

Spørgsmål styrede debatten Med de indledende bemærkninger blev mikrofonen rettet mod de omtrent 250 fremmødte, heraf mange politiske kandidater, og det stod hurtigt klart, at de ikke nødvendigvis var så interesseret i erhverv og idrætsliv.

En ville gerne høre, hvad der gøres for at sikre borgere mod motorvejsstøj, en ønskede bedre sagsbehandling for folk med handicap, mens en tredje var optaget af at høre, hvad man gør for at sikre kommunens mange ældre mulighed for en bolig, når de rykker ud af parcelhuset.

Andre var optaget udsigterne til en tosporet strandvej, manglende cykelstier i kommunen og parkeringspladser omkring den kollektive trafik. Med andre ord stak debatten efter indledningen af i øst og vest, uden at nogle emner for alvor blev debatteret i dybden.

Men borgerne fik set alle spidskandidaterne, og mon ikke de mange emner bliver behandlet i de kommende uger, hvor der er udsigt til et hav af nye politiske debatter.