Brigitte Klintskov Jerkel (K) og Pernille Beckmann (V) er uenige om, hvorvidt det skal være muligt for kandidater til og medlemmer af byrådet i Greve at kommentere på kommunens Facebook-opslag. Arkivfoto

Politikere udelukkes fra kommunens Facebook-kommentarer

Kommunen minder snart om Nordkorea. Nej, kommunens Facebook-side skal ikke bruges til at føre valgkamp.

Fronterne i diskussionen om et punkt på seneste økonomiudvalgsmøde i Greve mandag aften er efterfølgende blevet trukket skarpt op. Her besluttede Pernille Beckmann (V), Marc Genning (V), Liselott Blixt (DF) og Rigge Nørmark (løsgænger) at stemme for et forslag om, at kandidater og medlemmer af byrådet ikke må kommentere på Greve Kommunes Facebook-opslag.