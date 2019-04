Politikere: Det kan vi gøre bedre

I de seneste uger har en række forældre klaget over Greve Kommunes sagsbehandling i børnehandicapsager.

Derfor har avisen været i kontakt med alle partier i Greve Kommunes byråd for at stille de samme tre spørgsmål:

1 - Hvad er reaktionen på forældrenes kritik og frustration?

2 - Hvordan reagerer byrådsmedlemmerne på de henvendelser, som de får fra utilfredse borgere?

3 - Hvad vil byrådet gøre for at sikre, at færre forældre i fremtiden oplever, at de blandt andet bliver nødt til at betale en privat sagsbehandler for at få hjælp, at sagsbehandlerne svarer på borgernes henvendelser, og at kommunen i sagsbehandlingen lytter til fagpersoners vurderinger?

Mehmet Zeki Dogru, byrådsmedlem for Enhedslisten:

1 - Det er ganske enkelt for dårligt. Min partikammerat Carsten har tidligere påtalt dette i økonomiudvalget flere gange. Der er gevaldige problemer på de specialiserede områder (fx er der fejl i over 50 procent af sagerne på voksenområdet - hvilket er dansk rekord). Vi mener ,det skyldes, at området pålægges målstyring af flertallet i byrådet, hvor økonomiske besparelser vægter højere end at følge reglerne og fagpersoners professionelle vurderinger. Dette er blandt andet grunden til, at Enhedslisten ikke vil være med til besparelser i kommunen. Det kan ganske simpelt ikke overholde lovgivningen eller medmenneskelig anstændighed.