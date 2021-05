Brigitte Klintskov Jerkel går på sygeorlov efter at have været ramt af en blodprop og komplikationer med medicin. Arkivfoto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Rasmus Degnbol

Politiker tager sygeorlov

Greve - 19. maj 2021 kl. 10:19 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

- Én ulykke kommer sjældent alene.

Sådan lyder indledningen på et længere Facebook-opslag, som den konservative politiker Brigitte Klintskov Jerkel tirsdag aften lagde op.

For tre uger siden blev hun ramt af en mindre blodprop i hjernen. I opslaget fortæller hun, at hun havde håbet at komme hurtigt tilbage, men at en høj dosis af medicin, som hun ikke kan tåle, har givet komplikationer.

Hun fortæller også, at hun har været til en række undersøgelser.

- Det går heldigvis den rigtige vej, men jeg er stadig enormt træt, og min krop har brug for ro til at komme sig igen, skriver hun og fortsætter:

- Og så har lægerne advaret mig mod at gå på arbejde igen lige med det samme. Det har jeg det meget svært med, da jeg brænder for mit politiske arbejde. Og de sidste ugers tid uden for det politiske liv har været svære for mig. Men man må og skal også lytte til lægerne, når de siger stop.

Ikke færdig

Brigitte Klintskov Jerkel fortæller, at hun går på sygeorlov fra både lokal og national politik, indtil Det Konservative Folkeparti holder sommergruppemøde den 17. august. Her forventer hun at være stærkt tilbage.

- Det kan I godt regne med. For jeg er bestemt ikke færdig med at arbejde for de konservative mærkesager i både folketinget og Greve byråd, skriver hun og bekendtgør, at hun lukker ned for Facebook sine mailindbakker i den kommende tid.

Af hensyn til den ro, som Brigitte Klintskov Jerkel efterspørger, har avisen ikke taget kontakt til hende for en uddybende kommentar.

Det forventes, at hun fortsat som spidskandidat til novembers kommunalvalg, hvor hun den seneste periode har været sit partis eneste byrådsmedlem.

Indtil Brigitte Klintskov Jerkel vender tilbage, vil hendes plads i både folketinget og byrådet blive besat af en vikar. Det er ikke lykkes at få opklaret, hvem det bliver inden avisens deadline.

- Vi håber, at Brigitte får det godt igen, og jeg tror, hun hurtigt kommer tilbage. Det bliver en vikar, der kommer i stedet for, siger næstformand i den konservative partiforening i Greve, Jess Eiberg Hansen.

Ved seneste kommunalvalg i 2017 fik tidligere borgmester Hans Barlach næstflest stemmer for Det Konservative Folkeparti, så hvis han vil, bliver det ham, der kommer til at vikariere for Brigitte Klintskov Jerkel. Det er ikke lykkes at fange ham på telefonen inden deadline.

Det er uvist, hvad der sker med Brigitte Klintskov Jerkels plads i det vigtige økonomiudvalg, mens hun er på sygeorlov. Det er lederen af mindretalsgruppen, John T. Olsen fra Socialdemokratiet, som skal tage stilling til det. Han oplyser, at der ikke er taget stilling endnu.