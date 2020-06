Politiet undersøgte mulig skudepisode i boligområde

Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

- Vi er i området og undersøger sagen og søger efter spor, men vi har endnu ikke fundet tegn på skyderi, ligesom vi heller ikke er bekendt med, at nogen skulle være kommet til skade, siger vagtchefen til sn.dk.

Der blev søgt med hunde og flere patruljevogne var i området, ligesom der var tungt bevæbnet politi.

Da sn.dk taler med vagtchefen omkring klokken 22.00 er meldingen, at man ikke har fundet nogen spor efter skyderi, og at man er ved at pakke sammen og forlade området.

Vidner fastholder dog, at det de har oplevet er, at der har været tale om skyderi, og derfor har politiet afhørt vidnerne til efterfølgende efterforskning.

Politiet har heller ingen oplysninger om, at nogen skulle være blevet ramt.