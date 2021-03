Politiet snuppede bilen fra narkobillist

To gange på under en time standsede Midt- og Vestsjællands Politi onsdag narkobillister på Køge Bugt Motorvejen i nærheden af Karlslunde.

En 33-åri mand fra Vallensbæk blev standset klokken 17.20, og narkometeret viste, at han havde indtaget kokain. Derudover stod det klart, at manden aldrig har taget et kørekort.