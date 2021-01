Politiet melder torsdag, at en bil er blevet stjålet under et indbrud i Tune. Foto: Thomas Olsen

Politiet beder om hjælp efter usædvanligt biltyveri

- Det bedste spor er bilen. Det er et 'almindeligt' indbrud i en villa, hvor vi laver de tekniske undersøgelser, vi altid laver. Det bemærkelsesværdige er, at familiens bil er stjålet. Det er det nemmeste for borgerne at holde øje med. Borgerne kan hjælpe ved at finde bilen. Står der en lignende bil parkeret, kan man tjekke nummerpladen og ringe til politiet, så vi kan tage aktion på det. Vi venter på resultaterne af de tekniske spor for at se, om der er noget, vi kan bruge, siger Martin Bjerregaard, der er kommunikationsansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi.