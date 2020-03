Politi søger stadig tip om knallertkørere

Politiet fortsætter indsatsen mod herreløse knallerter i Greve og Køge. Kontrollen torsdag formiddag førte ikke til fund af nogen henstillede knallerter, men politiet vil fortsat rigtig gerne have besked fra borgerne, hvis de oplevere knallertkørsel til gene, eller forladte knallerter i området. Formålet er at få begrænset den utryghedsskabende knallertkørsel i de boligområder, hvor politiet jævnligt får anmeldelser om den slags generende adfærd.

Torsdag klokken 12.40 kom et alarmopkald om brand ved en hæk på Mosede Højvej i Greve. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor det viste sig at også her var branden startet i forbindelse med brug af ukrudtsbrænder. Det var lykkedes huset ejer selv at slukke branden, da beredskabet kom frem.