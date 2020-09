Send til din ven. X Artiklen: Plejecenter er et skridt nærmere: Det bliver uden nyt borgermøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plejecenter er et skridt nærmere: Det bliver uden nyt borgermøde

Greve - 26. september 2020 kl. 08:35 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Greve Kommune er gået på jagt efter en rådgiver på det kommende byggeri af et plejecenter i Tune.

Det blev besluttet på det seneste byrådsmøde, hvor det også blev afgjort, hvad rådgiveren forventes at levere.

Næste skridt er derfor at indbyde forskellige rådgivere til at give et bud på opgaven.

- Rådgiver er afgørende for, at plejecenteret bliver bygget til tiden og til alles tilfredshed. Derfor går vi efter en erfaren rådgiver, som kan sikre, at både udbud og byggeri går godt. Desuden er det vigtigt, at rådgiver ved, hvordan vi inddrager og hører lokale borgere og kommunens fagfolk i forbindelse med byggeriet, siger borgmester Pernille Beckmann.

Havde gerne set et borgermøde Da sagen var til behandling på seneste byrådsmøde gav Brigitte Klintskov Jerkel (K) udtryk for, at hun gerne så, at der blev afholdt et fysisk borgermøde i Tune, inden processen skrider for langt frem. Det blev bakket op af Socialdemokratiet og Enhedslisten, men det var ikke nok til et flertal.

Hun mener ikke, at det borgermøde, der blev afholdt på Facebook var godt nok.

- Det var jo ikke til at finde hoved og hale i, og der var mange, der forlod mødet, fordi det simpelthen var uoverskueligt. Det var i høj grad politikerne, som fyldte i kommentarsporet, men det var jo borgerne, vi skulle have hørt, siger Brigitte Jerkel.

- Jeg har siden maj sagt, at vi burde have et møde, så borgerne i Tune har mulighed for at komme med input og få svar på de bekymringer, de måtte have. Men det har der ikke været stemning for.

For langt i processen Borgmester Pernille Beckmann og resten af flertalsgruppen mener ikke, at et borgermøde vil give mening på nuværende tidspunkt, fordi arbejdet allerede er langt fremme i processen.

- Vi har besluttet rammerne omkring det nye plejecenter og er klar til at gå skridtet videre i byggeprocessen. Derfor vil et borgermøde ikke give mening på nuværende tidspunkt, siger Pernille Beckmann.

- Det er ingen hemmelighed, at borgermødet på Facebook ikke var en succes, men vi fik alligevel en masse input fra borgerne, som vi kunne arbejde videre med. Derudover har vi været i løbende dialog med flere borgere i Tune gennem processen, siger hun.

Hun understreger også, at når rådgiveren på projektet er fundet, så vil der blive nedsat forskellige interne og eksterne rådgiverpaneler, og et af dem vil bestå af lokale repræsentanter fra Tune.

- Vi er optaget af, at de lokale bliver en del af det fremadrettede arbejde, siger Pernille Beckmann.

Bidrager til poltikerlede Brigitte Klintskov Jerkel mener ikke, at et eksternt rådgiverpanel med borgere i Tune er nok.

- Det er ikke nok, at fem, seks eller syv lokale Tuneborgere sidder i et panel. Vi lever i et demokrati, og jeg mener, at vi har en pligt til at høre alle borgere, når vi træffer beslutninger, der vedrører deres område, siger hun.

- Jeg synes det er ærgerligt, for jeg tror, at det kan være medvirkende til den stigende politikerlede, når der træffes beslutninger henover hovedet på borgerne.