Ministeren mener, at der kan bygges gode boliger i området og vil nu forsøge at hjælpe kommunen med at give tilladelse til byggeriet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Plejeboliger i Tune er tættere på at blive til virkelighed

Greve - 04. juni 2018 kl. 15:11 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er der for meget larm fra lufthavnen i Roskilde til, at der kan bygges et nyt plejecenter ved Tunehallerne? Ja, mener Erhvervsministeriet - nej, mener Greve Kommune.

Derfor havde Pernille Beckmann (V), der er borgmester i Greve, mandag inviteret erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) forbi det område, hvor kommunen har afsat penge til at bygge et nyt plejecenter.

Det ligger lige ved siden af Tunehallerne, hvor der lige nu er en stor, bar græsplet.

SN-Brød: - Halvdelen af Tune er sat på pause, fordi vi ikke må bygge noget. Vi er kede af det, fordi vi gerne vil lave nye boliger til vores ældre borgere, men vi kan være nødt til at vælge den næstbedste løsning, fordi vi ikke må bygge her, og vi er presset på tiden, lød det indledningsvis fra Pernille Beckmann.

Imens lyttede Brian Mikkelsen.

- Vi vil kigge konstruktivt på jeres udfordringer. Vi skal tage hensyn til naboerne, lufthavnen og Tune, men jeg kan godt forstå, at det er frustrerende ikke at måtte bygge her, sagde Brian Mikkelsen, da han så området.

Her åbnede han også op for, at Greve Kommune måske snart kan få en afklaring på, om den må bygge boligerne ved Tunehallerne, som både politikere og borgere ønsker.

