Flere partier i Greves byråd glæder sig over, at der bliver afsat penge til bedre bemanding i ældreplejen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Plejebemandingen sættes op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plejebemandingen sættes op

Greve - 08. april 2018 kl. 07:31 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I finanslovsaftalen for 2018 er der afsat en pulje på 500 millioner kroner årligt fra 2018 til 2021.

Midlerne skal, under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, gå til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte og til at ansætte nye medarbejdere i fuldtidsstillinger på plejecentre eller i hjemmeplejen. Greve Kommune får årligt tilført 4.260.000 kroner via den statslig pulje som et direkte tilskud i perioden 2018 til 2021.

Konkret betyder det, at de ansatte medarbejdere på de kommunalt drevne plejecentre og rehabiliteringscentret Hedebo efter eget ønske kan overgå til at have vagt hver tredje weekend i stedet for i dag hver anden weekend. Samtidig ventes opnormeringen af de allerede ansattes arbejdstid at give mere kontinuitet i, hvilke ansatte som de ældre plejes af. Samtidig afsættes der en million kroner til at ansætte ekstra aften- og nattevagter på rehabiliteringscentret Hedebo.

Sagen vækker glæde blandt partierne i Greves byråd.

- Vi er meget glade for, at vi kan få gennemført det med fast personale. Jeg tror, at man får mindre sygefravær blandt de ansatte, fordi de bliver gladere, siger Mortan Martinsson fra Dansk Folkeparti.

Også hos den konservative Brigitte Klintskov Jerkel vækker forslaget glæde.

- Det er en rigtig god sag, som er med til at give bedre forhold til personalet og hjemmeplejen, siger hun.

Også Niclas Bekker Poulsen fra Socialdemokratiet er positiv.

- Det er en god sag, men det ærgrer mig, at der bliver brugt 180.000 kroner på administration, siger han.

Befolkningsprognosen for Greve Kommune viser, at der sker en stigning på 141 procent i ældrebefolkningen over de kommende ti år. Antallet af 80+ årige forventes således at stige fra 1.728 personer i 2017 til 4.164 personer i 2028. Under forudsætning af, at der ikke reduceres i serviceniveauet, betyder den aldrende befolkning en stigende udgiftsprofil på ældreområdet, hvor budgetbehovet forventes at stige med cirka 5,4 millioner kroner til samlet 289,3 millioner kroner fra 2018 til 2019. Midlerne er til at ansætte flere medarbejdere i ældreplejen.

Vilkårene for økonomien i Greve Kommune er aktuelt, at kommunen skal spare cirka 15 millioner kroner i 2018 og yderligere 60-80 millioner kroner i budget 2019-2022.