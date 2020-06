Se billedserie Sådan ser medaljen ud.Foto: Emil Kristensen

Pigegarden kan føje en coronamedalje til samlingen

Greve - 26. juni 2020 kl. 11:07 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve: Der er ved at være fyldt godt op med forskellige medaljer og nåle på mange af uniformerne i Greve Pigegarde.

Torsdag eftermiddag var der behov for at finde plads til en mere. Garderne blev nemlig overrasket af gardens daglige leder Lotte Müllertz og formand for Landsgardeforeningen Carsten Pedersen, og fik overrakt en medalje.

Den fik de for at tilpasset sig de udfordringer, som coronanedlukningen har medført, og som har gjort det svært at øve både instrumenter og umuligt at træne march.

- Velkommen tilbage. I har været meget savnet, og det er dejligt at være samlet igen, lød det fra Lotte Müllertz.

- Vi ved, at det ikke har været let for jer, men i har været super seje under coronakrisen. Derfor har vi fået designet en helt speciel coronamedalje.

Også landsformanden Carsten Pedersen havde rosende ord til pigerne, som han ikke havde set siden Danmarksmesterskaberne, der blev afholdt i juli sidste år i Vejen.

- I er jo slet ikke blevet rustne, sagde han med henvisning til den lille marchopvisning, som Pigegarden gav, inden overrækkelsen.

- Jeg har jo kunnet følge med på Facebook, og det har slet ikke skortet på kreativiteten i forhold til at få øvet. Men nu kan i endelig komme på græs igen, sagde Carsten Pedersen inden overrækkelsen.

Spillet på plejehjem Pigerne i Greve Pigegarde har taget udfordringen op, og de har igennem coronanedluknignen forsøgt at få det bedste ud af situationen. Hjemme har de trænet deres instrumenter gennem videoundervisning, og i mindre grupper har de været rundt i kommunen for at spille. Blandt andet har de spillet for de mange gæster på Mosede Fort, og de var rundt til et par af kommunens plejecentre for at sprede lidt glæde hos beboerne.

Amalie Snejbjerg, der er tambourmajor i Pigegarden, glæder sig over medaljen.

- Det er da altid dejligt at få endnu en til samlingen, siger hun med et smil.

Men mest af alt glæder hun sig over, at hun nu kan øve med gardens øvrige medlemmer igen.

- Det har været fint nok at øve hjemme, men det er godt at komme i gang igen, så vi kan få øvet samspillet og bare se hinanden igen, siger hun.

Og samspillet skal i den grad øves inden efterårets DM for danske amatørorkestre, hvor Greve Pigegarde skal forsøge at leve op til den andenplads, de fik i 2. division, sidst det blev afholdt.