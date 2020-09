Philip har slået verdensrekord i Fortnite

Se billedserie Philip Stjernholm Perslow har altid været den bedste, når han spillede med sine kammerater. Nu er han også indehaver af en verdensrekord i Fortnite.Foto: Emil Kristensen

Greve - 09. september 2020 kl. 09:27 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For teenagedrenge findes der for tiden ikke et mere populært computerspil end Fortnite.

I maj 2020 viste en opgørelse fra firmaet bag Fortnite, at der på verdensplan var 350 millioner brugere, som hver måned spiller 3,3 milliarder timer tilsammen.

En af dem, der bidrager til den statistik er 14-årige Philip Stjernholm Perslow fra Greve. Han har endda brugt noget af sommerferien på at slå en verdensrekord i spillet.

Som den første trio har Philip sammen med Asger og Anthon, som er fra henholdsvis Aalborg og Herning, indenfor et døgn scoret point på samtlige af de syv Fortniteservere, der findes på verdensplan.

- De to andre havde gjort det før, da de spillede som en duo. Derfor tænkte vi, at det kunne være sjovt at give det et forsøg, da Fortnite åbnede for, at man kunne spille i hold på tre personer, siger Philip Stjernholm Perslow.

Det hele foregik hos Anthon i Herning, hvor drengene gik i gang klokken 4.30 om morgenen. Her spillede de tre timer, inden de klemte lidt søvn ind. Herfra stod den næsten på spil uafbrudt, kun afbrudt af enkelte spisepauser og enkelte pauser, hvor der blev trukket luft.

- Da vi havde slået rekorden, var det midt om natten, men vi var alle høje på adrenalin, så vi mærkede slet ikke trætheden. Men det kom med det samme, da spændingen først havde lagt sig, siger Philip Stjernholm Perslow.

Kender hinanden fra spillet Philip havde aldrig mødt de to andre drenge før, og de kendte kun hinanden igennem spillet, som foregår over nettet.

- Det var lidt nervepirrende at skulle derover, men vi skrev lidt sammen, og vi sendte lige et billede af os selv til hinanden, så vi vidste, hvordan vi så ud, siger Philip Stjernholm Perslow.

De tre drenge har også skrevet kontrakt med det hollandske e-sporthold Connecting Esports, hvor Philip er kommet til som den seneste.

Her bliver han aflønnet, hvis han klarer sig godt i Fortnite-turneringer, og firmaet bag betaler også, hvis der er gebyr for at stille op i en turnering. Det er ikke noget, Philip bliver rig af på nuværende tidspunkt, men ambitionen er, at han på sigt kan leve af at spille Fortnite.

- Jeg drømmer om at blive professionel og leve af at spille Fortnite, siger han.

Han forklarer, at der blandt andet findes en teenager, som tjener flere millioner kroner om året på at spille Fortnite. Men det kræver både tid og træning at blive så god. Derfor har Philip Stjernholm Perslow brugt det meste af sommerferien på at spille Fortnite.

- Jeg vil tro, at jeg har spillet mellem 12 og 14 timer om dagen, siger han og fortæller, at den sidste uge inden skolestart blev brugt på at finde tilbage i en normal døgnrytme igen.

- Jeg har satte mit ur og er stået op ved syvtiden. Ellers er jeg stået op omkring klokken halv ti, og efter morgenmad har jeg sat mig foran computeren.

Nu hvor skolen er startet igen vil han fortsat forsøge at spille så meget som muligt, og gerne op til 6-8 timer om dagen, hvis det kan lade sig gøre.