Person lå under tog

- Da vi kommer frem, ligger personen uskadt under et tog S-tog, siger politiets vagtchef Henrik Møller Nielsen til Ekstra Bladet.

På trods af at kvinden røg ind under toget, har hun ikke lidt skade af påkørslen. Men hun blev for en sikkerhedsskyld kørt i ambulance for tjek på sygehuset.

Kvinden skal senere afhøres af politiet for at få klarlagt, hvordan påkørslen fandt sted.