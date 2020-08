Se billedserie Carsten Sørensen har en aftale med DSB om, at han kan stå på både Greve og Karlslunde Station.Foto: Emil Kristensen

Send til din ven. X Artiklen: Pensioneret lærer sælger is på gader og stræder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pensioneret lærer sælger is på gader og stræder

Carsten Sørensen har i løbet af sommeren solgt is rundt omkring i Greve Kommune.

Greve - 05. august 2020 kl. 16:12 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad gør man, når man som pensioneret lærer finder ud af, at man savner både børn og liv omkring sig?

Man åbner da en mobil isbod.

Det var i hvert fald den idé Carsten Sørensen fik, og han har siden sommerens start solgt is rundt omkring i Greve Kommune.

Han havde blandt andet sine mobile bod med, da kommunen afholdt biograf arrangement på Hundige Boldfælled, og han har for ganske nylig indgået en aftale med DSB om, at han kan sælge is ved både Greve og Karlslunde Station.

- Der er en del byggerod ved Karlslunde, så i første omgang har jeg valgt at stå ved Greve Station, siger Carsten Sørensen.

Her står han fra klokken 16 til klokken 18 mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

- DSB vil gerne have lidt mere liv ved deres stationer, og derfor var de glade for, at jeg havde lyst til at stå her, siger han.

Derudover forklarer Carsten Sørensen, at han vil forsøge at stille sin bod op rundt omkring i kommunen, hvor han kan få tilladelse til det.

- Det er primært gennem aftaler med private grundejere, for det er lidt svært at få tilladelser af Greve Kommune, da der vidst ikke er generelle retningslinjer for området, forklarer han.

Skal være en rigtig isbod Indtil nu har Carsten Sørensen solgt færdigpakkede is fra Hansen Is, som han har et samarbejde med. Men i fremtiden håber han, at det er kugleis og vafler, der ligger i fryseren.

- Jeg vil bruge efteråret på at finde ud af, hvilken is jeg gerne vil servere, og så skal jeg øve mig på at lave en ordentlig vaffelis, siger han med et smil.

Han fortæller, at han er meget inspireret af Niklas Bekker, der står bag Bekkers Kaffebar i Tune, og som har en lille kaffevogn, man eksempelvis kan hyre til forskellige arrangementer.

- Det er mit mål, at folk også kan hyre mig til at komme og lave is, hvis de skal holde fødselsdag eller konfirmation, siger han.

Men indtil der kommer styr på vaflerne, er det isene fra Hansen, der ryger over disken. Har man ikke lyst til at lede efter Carsten og traileren, så kan man sende bud efter ham via hans hjemmeside ismanden.one, og så kommer han gerne forbi med en bestilling.

- Det er lidt som en mindre hjem-is bil, hvor man bestiller på forhånd, siger Carsten Sørensen.

Carsten Sørensen har både undervist på Tjørnelyskolen og Karlslunde Skole, og han er stødt på flere af sine tidligere elever og deres forældre, når han har været ude med vognen.

- Det er hyggeligt, når man møder nogle af de tidligere elever. Det giver noget af det liv, som jeg har savnet, siden jeg gik på pension, siger Carsten Sørensen.