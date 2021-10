Send til din ven. X Artiklen: Penge til kommunens mest sårbare ældre fordelt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Penge til kommunens mest sårbare ældre fordelt

Greve - 03. oktober 2021 kl. 16:11 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Der er godt nyt til kommunens mest sårbare ældre og personer med handicap. De har nemlig fået tildelt 708.000 kroner fra staten, som Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget på seneste møde har fordelt blandt kommunens fem plejecentre og bosteder.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet blev i juni enige om at afsætte i alt 80 millioner kroner, som skal styrke fysisk og mental rehabilitering af sårbare ældre og personer med handicap, der har været ramt af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19 pandemien.

Midlerne skal som udgangspunkt bruges på aktiviteter for borgerne, men det er ikke så nemt, som det umiddelbart kan lyde. På Langagergård Plejecenter har de fået knap 90.000 kroner at gøre godt med.

- Puljen her er til sårbare ældre, og det er primært dem, der har en demenssygdom. De sidder i en skærmet enhed, hvor personalet er ved at lægge hovederne i blød for at finde på aktiviteter, fordi der ikke er tale om ældre, som vi fx kan tage med i Tivoli eller på Bakken, siger Marlene Malling, centerchef på Langagergård.

Hun fortæller, at pengene blandt andet kan gå til at købe enkelte medarbejdere fri, så de kan ledsage de ældre på en tur til havnen, hvor de kan gå en tur og få en is.

- Vi har også bedt kommunen om at undersøge, om vi kan bruge pengene på nyt inventar på plejecentret. Det kunne blandt andet være en af de sælrobotter, som var fremme for nogle år siden, og som har en positiv indvirkning på ældre med demens, siger Marlene Malling.

En tur i zoo Tidligere på året fik Langagergård udbetalt 182.000 kroner fra en anden pulje, som kunne bruges på aktiviteter for alle beboere, og de har umiddelbart været noget nemmere at få brændt af.

- For de midler har vi været på Bakken, og vi fyldte to hele turistbusser og kørte en tur til Zoologisk Have. Vi har også haft besøg af et cirkus, ligesom vi har haft besøg af en pølsevogn og en isvogn på plejecentret, siger Marlene Malling.

- Det er fedt, at man kan gøre den slags, uden at tænke på, hvad det koster, og det har også betydet, at nogle af de beboere, som kun lever af deres folkepension også kunne komme med, siger hun.

Men netop turene til Zoologisk Have og Bakken samt underholdningen har de mest sårbare ældre ikke kunne deltage i, og derfor glæder Marlene Malling sig nu over, at der er midler øremærket til dem.

- Det skal bare foregå i mindre skala, så det måske er en eller to beboere, som kan komme en tur på shopping eller til frisøren, siger hun.

Lidt senere på året får Langagergård og landets øvrige plejecentre igen udbetalt penge til aktiviteter, og det betyder, at de igen kan råde over 182.000 kroner.

- Vi skal nok finde på noget at bruge dem til, og alle virksomheder ved jo også, at vi får dem udbetalt, så vi svømmer i alle mulige tilbud i øjeblikket, siger Marlene Malling.

Vil gerne orienteres I Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget blander de sig ikke i, hvordan plejecentrene og bostederne bruger pengene til de mest udsatte borgere, som de netop har fordelt. Men de har besluttet, at de gerne vil orienteres om, hvordan de bliver brugt.

- Det er op til de enkelte steder, om de har mest brug for en grillaften eller andre aktiviteter, men vi har bedt om at få en orientering om, hvordan de bliver brugt, fordi det måske kan give os noget inspiration, når vi kan se, hvad de enkelte steder lægger vægt på, siger Heidi Serny Jacobsen (S), der er medlem af udvalget.