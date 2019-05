Se billedserie 10 folketingskandidater diskuterede torsdag aften blandt andet ældreboliger i Tune og Ring 5 Syd. Foto: Anders Ole Olsen

Partier vil kæmpe for plejecenter i Tune

Greve - 24. maj 2019 kl. 10:45 Af Janus Spøhr

Normalt går valgkampe ud på at vise uenigheden mellem de enkelte kandidater og partier, men det første emne på dagsordenen i en tætpakket Tunehal torsdag aften samlede de 10 fremmødte politikere.

Alle er de enige i, at det er ærgerligt, at erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) efter at have sagt, at han gerne ser et plejecenter opført i Tune, senere vendte tommelfingeren nedad efter kritiske høringssvar. Modstanden skyldes støjniveauet fra lufthavnen i Tune.

Sven Edelmann, der er formand for Tune Lokalrådsforening, indledte debatten med at sige, at han ikke kan forstå, hvorfor erhvervsministeren er imod - også selv om både Bertel Haarder (V) og Astrid Krag (S), der begge stiller op i Greve-Solrød-kredsen, har skrevet til erhvervsministeren for at høre, om Tune kan få dispensation.

- Tune-borgerne er gidsler i egen by, og det er ikke rimeligt, sagde Bo Nygaard Larsen fra De Radikale.

Brian Mørch fra Dansk Folkeparti kaldte det vanvittigt, mens Frederik Damgaard fra Liberal Alliance forklarede, at han synes, det er ærgerligt, at Tune, der virker som en enhed, ikke kan rumme alle livsfaser, hvilket ville være muligt med nye ældreboliger.

Brigitte Klintskov Jerkel, der ligesom erhvervsministeren er medlem af Det Konservative Folkeparti, tror stadig på, at boligerne kan blive til noget.

- Det er ærgerligt, at det er sat på pause, men det er ikke droppet. Beslutningen kan ændres. Der var 200 negative høringssvar, så løsningen er at gå i dialog med de negative stemmer og tage den op igen, sagde hun.

En borger ville efterfølgende høre, om politikerne, hvis de bliver valgt ind, vil vælte regeringen på dette spørgsmål. Det afviste ni af kandidaterne dog.

- Svarer man ja på sådan et spørgsmål, kan man være sikker på enten ikke at blive valgt eller ikke at få indflydelse i folketingsgruppen. Det gode råd er at stemme på en, der har indflydelse i et parti, der har indflydelse, sagde Bertel Haarder.

Brian Mørch vil ikke afvise tanken helt og forklarede, at bliver han valgt, er han valgt som ambassadør for kredsen.

Nej til Ring 5

Det andet store spørgsmål var, hvordan partierne ser på VLAK-regeringens forslag om at undersøge en Ring 5 Syd, der blandt andet vil have konsekvenser for lokale i Solrød og Greve kommuner.

- Løsningen er ikke mere motorvej - løsningen er mere togtrafik, sagde Claus Jansson fra Alternativet og fik opbakning fra Enhedslistens Mehmet Zeki Dogru.

- Vi vil i stedet kæmpe for billigere kollektiv transport. Det er spild af penge at lave en undersøgelse, for Ring 5 skal slet ikke laves, sagde han.

- I Tyskland har de dobbelt så mange biler per kilometer motorvej som i Danmark, hvor vi allerede har rigtig meget motorvej sammenlignet med andre lande i EU. Hvis motorveje kunne løse problemer, ville der ikke være nogen problemer med trængsel. Det vil gøre en større forskel, hvis man bruger pengene på at lave flere parkeringspladser ved stationerne, så man kan tage toget, lød det fra Mogens Stig Møller fra SF.

Netop det forslag om at lave flere parkeringspladser ved stationerne, så flere kan tage toget på arbejde, nævnte flere af kandidaterne.

Frederik Damgaard fra Liberal Alliance er den af kandidaterne, der er mest positiv over for undersøgelserne.

- Det er en bunden opgave at løse trængselsproblemerne. Lige nu er de ikke så slemme, men prognoser viser, at der fremover vil være massive køproblemer. Idéen med en ekstra motorvejsring er, at bilerne kører udenom København i stedet for i dag, hvor de kører ind gennem byen, sagde han.

Brian Mørch kom herefter med et alternativt forslag.

- Jeg er klar imod Ring 5 og er ked af, at vi har stemt for undersøgelsen. Jeg så gerne, at flere arbejdspladser flytter ud af København, så der kommer mindre trafik. Måske kan de lokkes med lavere skatter, sagde han.

Også Nye Borgerliges Ulrik Lassen er skeptisk.

- Vi ser motorvejen som en udvidelse af Europa. Vi er imod, at tyskere skal gennem vores land for at tage til Sverige og købe Falkenberg øl, sagde han.

Flere lokale folketingsmedlemmer er kritiske over for Ring 5, selv om deres partier vil have undersøgt mulighederne. Bertel Haarder er en af dem, og også Brigitte Klintskov Jerkel fra konservative er imod. Hun er blevet kritiseret for at have været med til at forhandle VLAK-regeringens transportpolitiske forslag sammen med DF, hvor Ring 5 indgår som en del, der skal undersøges. Hun understregede dog på mødet, at intet er besluttet.

- Det er besluttet at lave en forundersøgelse, og så må vi se, om vi har presset nok på til, at Greve og Solrød undgår motorvejen. Jeg bor selv i Greve og vil heller ikke have mere støj, sagde Brigitte Klintskov Jerkel, som forklarede, at første spadestik til motorvejen tidligst kan blive i 2024.

Bo Nygaard Larsen mener dog, at motorvejen nærmest allerede er blevet besluttet.

- Der bliver brugt millioner af kroner på at undersøge det her. Man sætter ikke sådan en proces i gang for sjov for så at se, hvad det fører til, sagde han.

Astrid Krag kalder VLAK-regeringen og DF's proces for dårlig.

- Hvorfor er høringsprocessen efter forundersøgelsen. Det burde have været omvendt, sagde hun.

Socialdemokratiet og Astrid Krag er blevet kritiseret for ikke at sige, om de er for eller imod Ring 5.

- Det virker mystisk, at man skærer to kommuner op, men jeg vil ikke høste klapsalver ved at sige nej til noget, der ikke kan tages stilling til endnu, sagde hun.

- Jeg vil gerne gå sammen med Brigitte og Astrid og mødes med transportministeren jævnligt, så vi kan undersøge alternativerne grundigt, lød det fra Bertel Haarder.