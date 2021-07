Socialdemokratiet, Konservative og Enhedslisten håber at få opbakning i byrådet til en politianmeldelse af forhenværende kommunaldirektør Claus Thykjær.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Klar til at politianmelde kommunaldirektør; Brugte kommunens kort i flere år

Greve - 13. juli 2021 kl. 12:03 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Greve: Socialdemokratiet og Konservative er klar til at politianmelde forhenværende kommunaldirektør Claus Thykjær for mandatsvig.

Derfor har de anmodet borgmester Pernille Beckmann om at indkalde til et ekstraordinært byrådsmøde, hvor sagen kan drøftes.

- Vi håber, at vi kan sende et signal om, at vi som byråd er enige om, at der skal indgives en politianmeldelse, og derfor ønsker vi et ekstraordinært byrådsmøde inden det planlagte byrådsmøde 20. september, siger Socialdemokratiets borgmesterkandidat John T. Olsen.

- Kan vi ikke blive enige, så er vi i Socialdemokratiet klar til selv at indgive politianmeldelsen, men vi ønsker, at et samlet byråd står bag den, siger han.

Også hos De Konservative er de klar til at indgive en selvstændig politianmeldelse.

- Det er vi helt klar til. Jeg er mildest talt rystet over, at manden gang på gang har brugt kommunens kreditkort til private køb, og jeg kan godt frygte, at vi ikke har set det fulde billede endnu, siger Jess Eiberg Hansen (K).

Enhedslistens Mehmet Dogru er personligt klar til at politianmelde Claus Thykjær, men han har endnu ikke drøftet sagen med partiet.

- Jeg er klar til at politianmelde ham, hvis ikke byrådet kan blive enige om det, men skal det ske på Enhedslistens vegne, skal vi først være enige om det i bestyrelsen, siger han og fortæller, at partiet drøfter sagen på fredag.

Meldingen kommer efter DR's seneste afdækning af sagen, hvor de blandt andet afslører, at Claus Thykjær over flere år har brugt kommunens kreditkort i privat regi og har spenderet 15.930 af kommunens kroner på sig selv og familien. Læs DR's artikel her.

I juni afslørede DR privat brug for omkring 2300 kroner, men en gennemgang af transaktionerne har altså vist, at beløbet er noget højere.

Derudover skriver DR, at de første syv transaktioner på kommunens kreditkort efter ansættelsen gik til private indkøb i en FCK-butik, Tøjeksperten, Magasin og hos Ritter Cykler, derudover har han købt en sportsferie til 4644 kroner.

- Hvis man køber en ferie, så sidder man med kortet i hånden og skal taste informationerne ind. Han har jo kunnet se, at der står Greve Kommune på kortet, siger John T. Olsen.

DR's gennemgang af kommunaldirektørens transaktioner viser også, at der mangler bilag i for 184 transaktioner ud af 304 køb på kommunens kort.

Det svarer til, at der mangler bilag i mere end 60 procent af tilfældene.

DAGBLADET har sendt spørgsmål til borgmester Pernille Beckmann, og hun understreger her, at sagen er færdigbehandlet.

- Sagen er behandlet grundigt, skriver Pernille Beckmann, inden hun uddyber.

- Først i økonomiudvalget d. 9. juni, hvor vi havde ekstern juridisk ekspertbistand tilstede. Dernæst i byrådet d. 14. juni, hvor der var indhentet yderligere ekstern juridisk ekspertbistan, og igen på byrådsmødet d. 21 juni, hvor vi ikke længere havde tillid til kommunaldirektøren. Endeligt er sagen gennemgået af ekstern revisor på et møde d. 2 juli, hvor hele byrådet var inviteret.

- Som byrådsmedlem har man fået et tillidshverv og med det, følger et ansvar. Man skal møde op til møderne. Man skal stille spørgsmål, hvis der er noget, som man ikke forstår. Nu er sagen formelt behandlet, og det er intet nyt kommet frem, som byrådet på vores møder ikke har været bekendt med.

- Og så vil jeg slutte med at sige det, jeg har stået på i hele den her sag: Rod i bilag er fuldstændigt uacceptabelt, og det samme er lemfældigt brug af kommunens kreditkort. Og det har vi taget konsekvensen af, lyder det fra borgmesteren.

Claus Thykjær blev i juni hjemsendt med øjeblikkelig virkning, og den 21. juni, en uge efter hjemsendelsen, indgik han en fratrædelsesaftale med Greve Kommune til en værdi på over to millioner kroner.

