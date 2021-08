Se billedserie - Det kan ikke være rigtigt, at hun ikke må det. Det er meget besynderligt, at kommunen ikke kender reglerne, siger Mehmet Zeki Dogru (EL).Arkivfoto

Partier forundrede: - Det sejler i forhold til at hjælpe borgerne

Greve - 11. august 2021 kl. 09:41 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Uhyrligt og chokerende. Det er nogle af de reaktioner, som politikere i byrådet kommer med, efter at avisen har beskrevet, hvordan Helene Tind, der er søster til en borger i Greve Kommune med psykiske diagnoser, har ventet i 20 måneder på at få behandlet familiens ønske om at borgeren kan flytte på et bosted og samtidig har fået besked på, at hun ikke må være bisidder til møder på kommunen, selvom hun har ret til det.

- Det kan ikke være rigtigt, at hun ikke må det. Det er meget besynderligt, at kommunen ikke kender reglerne, siger Mehmet Zeki Dogru fra Enhedslisten.

I forvaltningslovens paragraf otte står der, at 'den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre.' Alligevel mener både en chef i forvaltningen og en sagsbehandler, at Helene Tind ikke må deltage i et visitationsmøde, der omhandler hendes brors fremtid.

- Det er helt uhyrligt. Det kan kommunen af menneskelige årsager ikke være bekendt. Hvis man er psykisk syg og skizofren, har man ret til en bisidder, siger Jess Eiberg, der er konservativt byrådsmedlem.

Flere medarbejdere Hvis han bliver valgt til byrådet, vil han kigge på sagsbehandlingstiderne. På kommunens hjemmeside står der, at de er på mellem 8 til 12 uger, men Helene Tinds bror har altså ventet i 20 måneder. Der er flere eksempel på lignende sager, hvor borgere har ventet i mange måneder mere, end kommunen lover på sin hjemmeside. Jess Eiberg kalder det beskæmmende.

Sagen gør John T. Olsen fra Socialdemokratiet ked af det, men han kan ikke udtale sig konkret om den, forklarer han. Til gengæld vil han se på, hvordan sagsbehandlingstiderne kan blive nedsat.

- Vi skal give bedre arbejdsvilkår for de ansatte, for det vil medføre en bedre service for borgerne. De enkelte sagsbehandlere har mange sager, og flere medarbejdere vil give mindre arbejdspres, siger han og peger på uddannelse som en måde at fastholde og tiltrække flere sagsbehandlere på, også selvom der generelt er mangel på sagsbehandlere i store dele af landet.

Han vil rejse spørgsmålet om kommunens sagsbehandling ved de kommende budgetforhandlinger.

- Det bør kunne løses i fællesskab, siger John T. Olsen.

Også Enhedslisten vil kæmpe for, at der kommer flere sagsbehandlere. Pengene vil partiet finde ved at hæve grundskylden, der er lavere i Greve end i nabokommunerne.

- Vi synes i forvejen, at 12 ugers sagsbehandling er for lang tid. Jeg får mange henvendelser fra borgere, der oplever for lang sagsbehandlingstid. Derfor vil vi kigge på det som det første, hvis der kommer et andet flertal efter kommunalvalget, siger Mehmet Zeki Dogru.

- Vi må anerkende, at det sejler for kommunen i forhold til at hjælpe borgerne, uddyber han.

Knuden skal løses Liselott Blixt (DF) er formand for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget. Hun undersøger altid, hvorfor sagerne trækker ud, når hun får en henvendelse, forklarer hun.

- Der skal ikke være lang sagsbehandlingstid, og der skal altid være mulighed for at få en bisidder med. Jeg forstår godt, når borgerne bliver frustreret over at blive en kastebold mellem systemer. Problemet er, at vi har svært ved at ansætte sagsbehandlere, siger Liselott Blixt og forklarer, at hun ofte indkalder til et møde med borgerne, når hun får en henvendelse, der vedrører sagsbehandlingen.

- Ofte lykkes det at få løst knuden, siger hun og understreger, at hun gerne vil være med til at se på, hvordan der kan komme flere sagsbehandlere.

