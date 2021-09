Partier begejstrede for borgerforslag

Byrådet vil have undersøgt, hvad det vil koste og hvordan en ensporet strandvej mellem Hundige og Greve kan udformes. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Greve - 21. september 2021 kl. 10:51 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Ræs og larm. Det er noget af det, som borgere i nærheden af Greve Strandvej klager over, og derfor har de stillet et borgerforslag, som har fået 920 stemmer. Dermed var forslaget det første borgerforslag nogensinde i Greve, som byrådet skulle behandle, da der skal 750 stemmer for at få et borgerforslag til behandling i byrådet.

- (Der er et, red.) stort ønske om ensporet vejbane på Hundige og Greve Strandvej. Der er utrolig mange, der kører alt for stærkt, samt kører ræs fra det ene lyskryds til det andet. Det vil samtidig sænke støjen i alles haver ud mod Strandvejen, lyder det i forslaget.

Alle partier bakker op om at sende forslaget videre, så det kan undersøges, hvad det vil koste og hvilke muligheder, der kan være for at lave en ensporet strandvej. Senere vil det blive behandlet i byrådet, om der er flertal for at lave strandvejen etsporet. Det ventes først at blive efter at det nye byråd er tiltrådt ved årsskiftet.

- Det er en special dag, fordi det er første gang, et borgerforslag har opnået nok stemmer til at blive behandlet i byrådet. Vi har allerede afsat penge i budgetforliget til at undersøge muligheden for at lave en etsporet klimastrandvej, så lad os sende forslaget videre, sagde borgmester Pernille Beckmann (V).

Dansk Folkepartis Mortan Martinsson, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, stemte også for forslaget.

Kan blive dyrt

- Vi er åbne for at se på mulighederne for en ensporet strandvej, men vi vil ikke lægge os fast på noget. Som udgangspunkt er vi imod, fordi vi i Karlslunde, hvor der er en ensporet strandvej, kan se, at det er ufleksibelt. Samtidig er jeg bange for, at en ensporet strandvej vil være utroligt dyr, sagde han.

Socialdemokratiets gruppeformand og spidskandidat i Greve, John T. Olsen, er glad for forslaget.

- Vi går ind for det. Jeg bor selv i nærheden af strandvejen og oplevede ræs på strandvejen så sent som søndag aften, sagde han.

Også Enhedslisten er positiv over for en indsnævring af strandvejen.

- Først vil jeg sige, at det er dejligt, at et borgerforslag er kommet til politisk behandling. Vi vil gerne have en klimastrandvej med fokus på naturen. En gadeby vil være hyggelig. Vi har i vores budgetforslag afsat penge til at lave en klimastrandvej, sagde Mehmet Zeki Dogru.

Forundersøgelse på vej

Som nævnt har Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti lavet en budgetaftale, hvor der er afsat penge til at undersøge, hvordan en etsporet strandvej kan laves.

- Det var noget, som konservative kæmpede for, så vi er også positive. Måske kan en ensporet strandvej laves i etaper. Vi vil gerne i dialog med borgerne og erhvervslivet i arbejdet med en indsnævret strandvej. Borgerne kan sidde med forslag, som er bedre end dem, vi selv kan komme med, sagde det konservative byrådsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel.

Formanden for plan- og udviklingsudvalget, Marc Genning, rundede af.

- Tak for forslaget. Det er dejligt, at borgerne kan stikke til politikerne. Vi har stor lydhørhed over for at udvikle strandvejen, så den bliver mere attraktiv for fodgængerne, cyklisterne og borgerne i området og ikke mere attraktiv for bilisterne, sagde han.