Partier: Greve Boligselskab skal bestemme mere i Gersagerparken

De skyderier og anden uro, der har præget Gersagerparken de seneste måneder, kræver, at der bliver taget andre midler i brug for at skabe en styrket beboersammensætning. Sådan lyder det fra Venstre og Dansk Folkeparti. Derfor vil de to partier, der tilsammen har 11 ud af 21 mandater i Greves byråd, give Greve Boligselskab 100 procent lov til at bestemme, hvem der fremover flytter ind i Gersagerparken og dermed fjerne kommunens ret til at bestemme, hvem der kan flytte ind i en fjerdel af de ledige boliger i boligbebyggelsen.

