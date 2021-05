Overfaldet og røvet ved Mosede Fortet i nat

Her blev den 16-årig passet op af to personer, som gav han flere slag i hovedet og efterfølgende spark på kroppen, da han var faldet til jorden, lyder det fra Midt og Vestsjællands Politi.

De to gerningsmænd beskrives som mellemøstligt udseende, 15-17 år, spinkle, 175 centimeter høje med sort krøllet hår. De havde begge mørkt tøj på, den ene havde dog en hvid hoodie/sweatshirt på sammen med en mørk dunjakke. Politiet hører meget gerne fra personer, som kan hjælpe med at finde frem til de to. Det kan ske på telefon 114.