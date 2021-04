Politiet har varetægtsfængslet de to for mulig medvirken til tyveri af motocrossere. Foto: Thomas Olsen

Otte motorcrossere stjålet: To unge mænd anholdt

Der blev afholdt en grundlovsforhør ved Retten i Roskilde tirsdag, hvor de to anholdte mænd blev fremstillet og fængslet til den 29. april, hvor der er fristforlængelse i fængslingen af den 17-årige.

Politiet arbejder fortsat med sagen for at forsøge at finde frem til flere mistænkte i sagen og for at lokalisere de crossmaskiner, der endnu ikke er fundet.