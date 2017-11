På mødet vil 44-årige Anita Dam Nissum, der er indehaver af Gaveposen.com, fortælle om, hvordan hun har kæmpet sig vej tilbage til livet som selvstændig efter en trafikulykke og efterfølgende depression. Pressefoto

Opstartsmøde for spirende iværksættere

Greve - 18. november 2017

På årets sidste opstartsmøde for nye iværksættere i ErhvervsCentret i Greve kan du blive afklaret med, om du skal springe ud som selvstændig.

Du får blandt andet input til, hvordan du lavpraktisk forbereder dig på at realisere din iværksætterdrøm, og du får kontakter til andre i samme situation som dig. Du får også Anita Dam Nissums personlige historie om, hvordan hun på halvandet år har skabt en forretning med salg af firmagaver året rundt. Hendes motto er: 'Be yourself no matter what they say'.

Dørene for opstartsmødet åbnes i ErhvervsCentret torsdag den 7. december fra klokken 16.30 til 20.30. Det er gratis at deltage.

På mødet vil 44-årige Anita Dam Nissum, der er indehaver af Gaveposen.com, fortælle om, hvordan hun har kæmpet sig vej tilbage til livet som selvstændig efter en trafikulykke og efterfølgende depression. I tre år stod hendes liv stille på grund af sygdom. Hun havde brug for at blive hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet ved at komme på nedsat arbejdstid bare nogle få timer om ugen. Men den mulighed bød sig ikke.

Så besluttede hun sig for at blive vikar blandt andet i forskellige danske gavefirmaer og på den måde arbejde sig tilbage til et job på fuld tid. Vikariaterne betød, at Anita fik indblik i, hvordan de kørte deres forretninger og samlede på den måde erfaring og ideer til at starte sit eget med opbakning fra hendes mand. Det valg har ingen af dem fortrudt. For forretningen med salg af firmagaver til virksomheder og private er vækstet med 100 procent siden sidste år.

- Det var hårdt, da mit liv gik i stå efter ulykken. Jeg har altid haft travlt og arbejdet, siden jeg var 14 år. Min redning tilbage til livet var at tro på, at jeg kunne bygge en forretning op om mine mange års erfaring inden for salg. Jeg elsker selv at give gaver og se andre få glæde af dem. Selvom det var et sejt træk at blive selvstændig efter ulykken, nyder jeg i dag konsekvenserne af mit valg hver eneste dag. Det er skønt, at min forretning og mit liv igen kører på skinner. Jeg har 17 kasketter på som indehaver og daglig leder af Gaveposen.com, siger Anita Dam Nissum med et smil, der slår gnister i de brune øjne.

Anita etablerede Gaveposen.com den 1. marts 2016. I dag har hun fire medarbejdere og indrettet et stort showroom i Karlslundes industrikvarter. Men virksomheden er ved at vokse ud af rammerne, og Anita er på udkig efter større lokaler. Hun håber, at hun om tre til fem år har minimum 18 ansatte på lønningslisten. I dag sælger Gaveposen.com alle former for firmagaver hele året, både til den lille tømrermester og til den administrerende direktør samt gaver til private og medarbejdere.

- Jeg kan lide at have en stærk lokal forankring her i Greve, hvor min forretning er blevet synlig. Vi har fået mange nye kunder i lokalområdet, fordi jeg selv bor i Karlslunde med min mand og to børn og gør meget for at netværke lokalt. Jeg har også fået meget ud af at deltage i den lokale erhvervsforenings netværksmøder. Jeg er desuden bevidst om, at jeg som selvstændig 'er på' med markedsføringen af mit firma 24-7, fortæller Anita.

Opstartsmødet henvender sig til borgere, der lige har fået en god idé til en ny forretning og alle andre, som måske i længere tid har overvejet at blive iværksætter. Mødet er også for personer, der har registreret sig med et CVR-nummer og fået de første kunder.

Man tilmelder sig på Erhvervscentrets hjemmeside.