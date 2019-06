Irene Schøller har som ung iværksætter hurtigt fået succes med at få nye kunder både gennem sit netværk og ved at tage kontakt via email og brochurer. Det fortæller hun mere om på et opstartsmøde for nye iværksættere onsdag den 12. juni 2019 kl. 16.30-20.30 i ErhvervsCentret.

Greve - 04. juni 2019

Opstartsmødet for nye iværksættere afholdes i ErhvervsCentret af Greve-Solrød Erhvervsservice onsdag den 12. juni 2019 kl. 16:30-20:30 på Korskildelund 6, 2670 Greve. Her vil deltagerne i mødet få information og gode råd inden for jura, skat, moms, økonomi og bogholderi. Det er gratis at deltage.

Til mødet vil Irene Schøller fra Karlslunde give deltagerne et indblik i, hvordan hun i en ung alder gjorde alvor af drømmen om at starte virksomheden CoStrong Solutions. Hun har tidligere arbejdet som markedsspecialist og forretningskonsulent indenfor it-branchen og senest været marketingansvarlig i en lille start-up virksomhed. Hun har to børn på tre og fem år med sin mand, som har bakket hende op i ønsket om at springe ud som iværksætter.

- Jeg hjælper kiropraktorer med at forretningsudvikle og driftsoptimere deres klinik ved at samle kiropraktiske klinikker og lave fælles leverandør- og samarbejdsaftaler, der sparer den enkelte klinik for tid og penge samt sørge for, at de får den rigtige kvalitet og service efterfølgende, fortæller Irene Schøller.

Ud blandt andre

I begyndelsen arbejdede hun hjemmefra, da hun udviklede ideen med at etablere egen virksomhed. Men hun savnede at komme ud blandt andre og besluttede sig for at få en kontorplads i Vækstfabrikken Greve i ErhvervsCentret. Her har hun siden den 14. januar 2019 haft succes med at få fat i nye kunder.

Jeg valgte Vækstfabrikken Greve, fordi jeg trængte til at komme ud blandt andre. I dag ville jeg slet ikke kunne undvære min kontorplads og samværet med de andre. Min datter er lige startet på skole i Køge. Derfor benytter jeg også Vækstfabrikken i Køge. Det er rigtig dejligt med den fleksibilitet, påpeger Irene Schøller.

Som nystartet iværksætter har Irene Schøller tænkt, at hun ikke skulle have hjemmesiden helt klar, inden hun begyndte at tage kontakt til potentielle kunder. Hun ville hurtigt ud over stepperne med sit salg og ikke stille krav til sig selv om at være forberedt til perfektion. I opstartsfasen fik hun sparring af Dorte Kjærgaard, der i to år har arbejdet med at vejlede iværksættere som erhvervs- og udviklingskonsulent i Greve-Solrød Erhvervsservice, som er en del af ErhvervCentret.

- Dorte er for mig helt uundværlig. Hun hjælper mig utrolig meget inden for stort set alle områder - stort som småt. Hun hjælper mig eksempelvis ved at dele ud af sine erfaringer og stille spørgsmål, så jeg får set tingene fra en anden vinkel. Hun skubber på, hvis jeg er kørt fast, siger Irene Schøller, der vurderer, at det er hendes eget store netværk og store viden om kunderne samt hendes vedholdenhed, der har skaffet hende de otte kunder på under et halvt år.

Det er gratis at deltage i mødet, men tilmelding er påkrævet via ErhvervsCentrets hjemmeside: https://erhvervscentret.nemtilmeld.dk/122/