Oprykningsfare på færde i Tune

Greve - 20. februar 2020 kl. 13:10 Af Steffen Kristiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tune IF's håndboldherrer har fået en konflikt med sig selv op at køre. Den erfarne, men også veltrænede trup med en aldersspredning fra 48 årige Kenneth Norby Nielsen til 30-årige i øvrigt nytilkomne Patrick Vejby Hansen viser, at fremtiden ikke er til de store sportslige ambitioner.

Alligevel er holdet for anden sæson med i top to i sin kvalifikationspulje med 3.division inden for rækkevidde. Sidste år betød det kvalspil mod Lammefjorden om en plads i 3.division, men det blev tabt knebent.

- Heldigvis, erkendte Tunes træner Brian Roos efterfølgende med tilføjelsen, at Tune altid går på banen for at vinde, men også med erkendelsen, at en plads i divisionen nok vil blive en for stor udfordring.

Nu ser det alligevel ud til, at Tune ikke slipper uden om denne gang, hvis holdet ellers holder fast i sit koncept om at gå på banen for at vinde og ikke forfalde til fedtspilleri for at krybe uden om en oprykning.

Som situationen er nu med for Tune fem kampe igen tegner det til, at holdet bevarer sin andenplads dog med den nok så afgørende forskel i forhold til sidste sæson, at nummer et, Frederiksbergklubben FIFs tredjehold, er udelukket for oprykning, fordi klubben allerede er repræsenteret i 3.division. Dermed går den direkte oprykning videre til Tune.

Tune har aktuelt syv point ned til nærmeste forfølger, Færoyar, som Tune møder i den antagelig afgørende dyst om andenpladsen tirsdag 25.februar. Inden da kommer Føroyar på omgangshøjde kampmæssigt med Tune og kan så optimalt stå tre point efter Tune til det indbyrdes møde.

Tune prøvede i aftes tirsdag kræfter af mod FIF(3) og viste trods nederlag på 23-29 efter 9-15 ved pausen og næsten kontakt ved 21-23 syv minutter før tid, at holdet har det spillemæssige format til at afvise forfølgerne.

FIF er i særklasse puljens bedste mandskab med maksimumpoint efter 16 kampe. Frederksbergtruppen udgøres heller ikke af håndboldmæssige hvem-som-helster. I gårsdagens gæsteoptræden i Tunehallen med 50 tilskuere på de nyhøvlede lægter deltog således håndboldkoryfæer som Daniel Svensson, der har en fortid i såvel danske som spanske klubber og nu er håndboldekspert på TV2 Sport, samt gigahøje Ronnie Vilstrup Andersen med håndboldfortid i blandt andre Aalborg og Team Sydhavsøerne.

Førstnævnte tog sig ved siden af håndboldspillet på banen også tid til både samtale med og kommenteren over for såvel dommere som tilskuere. Sidstnævnte gjorde bare, hvad der håndboldmæssigt passede ham, ingen af Tunes folk havde alligevel højden til at kunne blande sig i, hvad han foretog sig i de øvre luftlag.