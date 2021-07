John T. Olsen, der er Socialdemokratiets gruppeformand i Greve, mener, at der stadig er mange uafklarede spørgsmål i sagen om Claus Thykjær, der er blevet afskediget som kommunaldirektør, fordi han har brugt kommunens kreditkort til private indkøb. Arkivfoto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: Oppositionen går i rette med borgmesteren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Oppositionen går i rette med borgmesteren

Greve - 23. juli 2021 kl. 15:19 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Der er noget uldent ved den måde, som kommunen og flertalsgruppen, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Rigge Nørmark, har håndteret fyringen af kommunaldirektør Claus Thykjær på.

Det mener Socialdemokratiet, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, som i fælles front går op mod den forklaring om afskedigelsen af Claus Thykjær, som borgmester Pernille Beckmann har lagt på Facebook.

For nylig skrev hun en længere opdatering på Facebook, hvor hun fortalte om det, som hun kunne og måtte om forløbet. Her skrev hun blandt andet, at Greve Kommune naturligvis har rådført sig med ekstern juridisk bistand for at undersøge, om der var grundlag for bortvisning.

'Det mener vores eksterne juridiske rådgiver ikke at der er, og derfor har vi ikke gjort det,' skriver hun for senere at forklare, at det potentielt kunne ende i en dyr retssag for Greve Kommune og dermed koste skatteborgerne endnu flere penge, end det allerede har gjort.

Forhastet beslutning

De tre partier, som er udenfor konstitueringsaftalen, har foreslået, at et samlet byråd politianmelder Claus Thykjær. Det har Venstre, Dansk Folkeparti og Rigge Nørmark afvist.

John T. Olsen forklarer, at han først hørte om rodet i bilagene i maj i år. Efter et ekstraordinært byrådsmøde den 21. juni beslutter byrådet, at det ikke har tillid til Claus Thykjær. Op til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 2. juli gennemgik kommunens revisor betalingerne, som Claus Thykjær har gennemført med kommunens kreditkort.

- Som byrådsmedlemmer ser vi først et notat på selve mødet. Vi opfatter det som om, at revisorerne ikke har kunnet lave en ordentlig revisorundersøgelse, og at rapporten ikke lever op til standarderne for en revisorrapport. Det er et alvorligt forbehold for rapportens anvendelighed. Desuden er rapporten udarbejdet efter afskedigelsen og uden deltagelse af kommunaldirektøren. Det er vildt at basere en beslutning med gyldent håndtryk på dette grundlag. Da det er den samme revisor, der haft ansvaret for Claus Thykjærs regnskaber, burde man nok have fundet en anden til dette arbejde, forklarer de tre partier.

- Kommunaldirektørens forklaring er ikke med, og han skulle selvfølgelig have været hørt. Det er derfor, der er noget uldent ved den her sag. Hvorfor vil flertallet ikke bruge de midler, der kan bruges på at nå til bunds i sagen. Ansatte er blevet bortvist for mindre i andre kommuner. Hvorfor har der ikke været flere jurister inden over vurderingen. Hvorfor skulle det gå så stærkt, siger John T. Olsen.

Overtrådte reglerne

En gennemgang af Claus Thykjærs bilag viser, at der i mange tilfælde mangler oplysninger om blandt andet, hvem der har deltaget og hvad formålet har været. Sten Bønsing, der er ekspert på området, forklarede for nylig her i avisen, at det er i strid med reglerne.

Flertalsgruppen har indgået en aftale med Claus Thykjær, der sikrer ham godt to millioner kroner, men fratrædelsesgodtgørelsen er indgået på et spinkelt grundlag, mener S, EL og K.

- Greves borgere bør ikke betale, når der er tale om potentielt misbrug i denne kategori, skriver partierne blandt andet og fortsætter:

- Borgmesteren udtaler sig unuanceret på Facebook og giver udtryk for, at flertallet har handlet efter en 'juridisk anbefaling'. Greve Kommunes advokater har givet en redegørelse for det materiale, de har fået tilsendt - men vi kan slet ikke genkende den anbefaling, at sagen ikke skulle kunne bære en bortvisning. Vi læser i den juridiske anbefaling, at sagen burde undersøges nærmere, hvormed det ville kunne konstateres, om der er tale om 'væsentligt misligholdelse' i Claus Thykjærs forhold til kommunen. Advokaterne og dermed borgmesteren udtaler sig udelukkende på baggrund af et 'foreliggende grundlag', når vi taler om den juridiske situation, og som bekendt var der ikke flertal for at foretage en grundigere advokatundersøgelse. Hvis en undersøgelse viser, at der er tale om 'væsentlig misligholdelse´ af ansættelsesforholdet, vil det sandsynligvis medføre, ifølge eksperterne, at Greves borgere ikke skal betale Thykjær for et gyldent håndtryk, idet grundlaget for bortvisning er tilstede.

Byrådet har behandlet sagen ganske grundigt ved ekstern juridisk ekspertbistand på et økonomiudvalgsmøde og dernæst ved seneste byrådsmøde, hvor der var yderligere ekstern ekspertbistand. Desuden er sagen og bilagene gennemgået af en ekstern revisor på et møde den 2. juli, hvor hele byrådet var inviteret, skriver hun på Facebook.

Bevidste handlinger

Avisen har hørt, at et af argumenterne for ikke at politianmelde Claus Thykjær blandt andet er, at det er svært at bevise, at betalingerne af for eksempel cykeludstyr, ishockeybilletter og tøjindkøb, som er foretaget i privat regi med Greve Kommunes kreditkort, er sket med vilje.

Det argument køber John T. Olsen, der er socialdemokratisk gruppeformand i Greve, ikke.

- Der er så mange bevidste handlinger i det her forløb. Når man sidder på nettet og skal indtaste kortoplysninger, bør man kunne se, at man er ved at bruge det forkerte kort. Det er jo tyveri, siger han.